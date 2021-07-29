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【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤

科技 15:59 2021/07/29

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雖然受疫情影響，各國狂迷無法親臨現場目睹東京奧運盛況，不過隨著東京奧運引入新科技轉型，全球觀衆都可體驗以「雲方式」觀看奧運。是次東京奧運中，阿里巴巴旗下的阿里雲（Alibaba Cloud）就夥拍奧林匹克廣播服務公司（OBS， Olympic Broadcasting Services），推出雲端轉播平台OBS Cloud，為東京奧運提供雲端全球轉播技術支援，讓觀眾可以更高清、高質素的奧運直播。

阿裡雲智能總裁張建鋒介紹，透過OBS Cloud，轉播方不僅可以接收賽事內容，還可以在平台上建立自己的內容創作、管理和分發系統。轉播方工作人員還可以遠程完成轉播和編輯工作，無需親赴東京奧運現場。

據悉，隨着OBS Clould的出現，東京奧運會的國際轉播中心面積縮小25%，現場工作人員減少27%。

3D實時追蹤　全新觀眾體驗

此外，OBS Cloud還提供3D追蹤技術，觀眾甚至可以在田徑短跑項目中看到每個運動員的實時奔跑速度。

    點擊圖片放大

【網絡安全】Google漏洞懸賞計畫成立10周年　共派發2.2億港元獎金

阿里雲表示，事實上，OBS Cloud是在今年東京奧運才被首次使用，亦是奧運歷史上首次採用雲端運算技術支援全球轉播。 國際奧委會主席Thomas Bach更表示，今年奧運是數碼化水平最高的一屆，3D模擬技術亦會為觀眾提供全新的觀看體驗。

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責任編輯：張凱琳

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