【航空自救】 聯航經濟艙也享頭等艙特權　飛行前可預訂食物

▲ 美國聯合航空公司（United Airlines）近日宣布，所有乘客都可以在預定的航班起飛前五天線上預訂食物、小食及飲品，並可透過聯航的網站或應用程式訂購。

美國聯合航空公司（United Airlines）近日宣布，所有乘客都可以在預定的航班起飛前五天線上預訂食物、小食及飲品，並可透過聯航的網站或應用程式訂購。

據悉，預訂食物是通過聯航的非接觸式付款系統處理。聯航稱，在疫情期間，預早訂購食物對乘客和空乘人員來說更安全，而選擇不預訂食品和飲品的乘客仍可在飛行期間即時訂購。同時，聯航呼籲，乘客可以透過手機的電子錢包，以信用卡在機上進行非接觸式付款。

此前，只有某些符合條件的頭等艙及商務艙才可選擇預早訂購食物。聯航認為，此選項可改善航班服務，讓空中服務員更快速地為乘客提供更個性化的服務。

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事實上，聯航一直在為乘客提供更多便利設施及政策，以此作為吸引更多乘客乘搭其航班的策略。去年，聯航永久取消了機票變更費的政策。而該公司最近還為飛機上的娛樂設施添加了藍牙選項，為乘客飛行過程增添更多樂趣。

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責任編輯：張凱琳