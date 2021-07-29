【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額

▲ ClubONE推出消費券Double Up加碼推廣，適用於婚宴及餐飲服務，享最多額外$5000消費額。（ClubONE提供圖片）

為響應政府發放電子消費券計劃及刺激本地消費，ClubONE推出消費券Double Up加碼推廣，適用於全線場地之婚宴及餐飲服務，全民均享最多額外$5000消費額，適用於八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK。

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婚宴方面，8月1至26日期間，以消費券落訂婚宴，$1000可當$2000使用，消費券金額上限為$5000，適用於預訂2022年8月31日或之前舉行之婚宴，所訂之婚宴最低消費為5萬元以上，不包括任何附加項目，並只適用於惠顧晚間婚宴中式菜單，不適用於午間證婚、All in One 婚宴套餐、5 折及6折之婚宴日子。

餐飲方面，享用餐飲服務滿$100，即送$100現金券，每次消費滿$200可作$100 現金使用，每次最多可用5 張。優惠只適用於星期一至五(公眾假期除外)及晚市堂食散座享用，有效期至2021年12月31日，不適用於9月18至21日、12月18至21 日，只適用於自選菜式及正價套餐，

ClubONE執行董事陳浩弘先生相信，市民也正密謀在這黃金消費檔期如何善用消費券。「觀察到近月婚宴的查詢有上升趨勢，平均較去年疫情初期增加近3成，早前因疫情延期的宴會也陸續舉行，可見市民的消費意慾正逐步回升。而集團近月開始接受最多6人一檯的訂座，新人及食客也表支持，因此對是次『全民半價』的消費券推廣持樂觀期望。」

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責任編輯：朱悅瀅

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