【電子消費券】牛角、溫野菜母企推禮券　1000元當1600元使、每人限買5套（附詳情）

▲ 株式會社餐廳推禮券 1000元當1600元使、每人限買5套（附詳情）

5000元電子消費券第一期將於8月1日發放，各大支付平台、商場及商戶紛紛推出優惠吸客。其中，經營牛角、牛角次男坊、溫野菜等餐廳的株式會社，8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員只需以1000元即可購買總值1600元的現金券套裝，每人最多可買5套。

現金券套裝包括：1張400元全線餐廳適用的現金券、2張各400元的指定品牌現金券、400元食品及折扣優惠券。現金券須於會藉期內使用，且不可與其他優惠共同，如會員優惠及電子割引券。

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非會員若一次過購買5套現金券，即可獲贈銀會員卡1張。非會員須於入座後60分鐘內購買，便可即買即用。

美食消費券由8月1日開賣，至11月30日止，而現金券使用有效期至今年12月31日止。

目前，株式會社的餐廳全線接受4個消費券指定電子支付工具，即八達通、Tap&Go、Alipay HK，以及WeChat Pay HK。

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