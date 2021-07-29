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【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone

科技 14:08 2021/07/29

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外媒ZDNet報道指，LG官方已證實與蘋果的協議，LG南韓400間實體門市將會該賣iPhone、iPad及Apple Watch等產品。

韓國巨擘LG電子今年4月宣佈退出手機市場，放棄20多年手機業務。在LG宣布退出手機市場後，​​蘋果一直對LG南韓400間專賣店LG Best Shop的手機櫃位虎視眈眈。據外媒消息指，LG證實已與蘋果終於達成協議，預計從8月開始，會在LG Best Shop銷售iPhone。

【LG退出】LG南韓實體店擬改售iPhone　三星施壓要求同時出售Galaxy系列手機

【LG Pay】LG告別手機市場　LG pay服務成絕響

據外媒ZDNet報道指，LG官方已證實與蘋果的協議，LG南韓400間實體門市將會該賣iPhone、iPad及Apple Watch等產品。不過為避免影響LG電腦產品的銷量，門市將不會銷售Mac系列電腦與手提電腦。

除了可在LG實體門市購買iPhone外，持有LG手機的用戶也可享有換購優惠折扣，轉換新iPhone，除享有「以舊換新」的折扣，LG還提供15萬韓元（約1014港元）的優惠方案。

ZDNet認為，2020年三星在韓國手機市場市佔達65%，而蘋果與LG則分別佔20%與13%。相信在LG離場後，蘋果與三星講可瓜分其市場。而LG與蘋果的全新銷售合作模式，將有助蘋果進一步提升iPhone銷量，並拓展在韓國的市佔版圖，或對三星手機銷售帶來衝擊。

【換機計畫】蘋果為韓國LG手機用戶　提供以舊換新iPhone 12計畫

責任編輯：曾曉汶

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