【汽車電池】寧德時代發布第一代鈉離子電池　低溫性能、快充有優勢、今股價升半成

▲ 【汽車電池】寧德時代納電池發布會前夕 中港電池股炒升

汽車電池業龍頭寧德時代（深：300750）推出第一代鈉離子電池，在低溫性能、快充以及環境適應性方面均擁有獨特優勢，並且能與鋰離子電池相互兼容互補。寧德時代研究院副院長黃起森表示，集團已經開始進行鈉離子電池的產業化佈局，計劃于2023年形成基本產業鏈。

寧德時代今日升6.1%，報556.8元。而中證監、官媒相繼發聲穩定市場情緒後，汽車電池供應鏈股升幅居前，當中贛鋒鋰業 （01772） 收報167.8元，升8.5%；比亞迪 （01211） 收報231元，升9.5%。

鈉離子電池將現有鋰電池中的鋰離子（Li+）換成鈉離子（Na+），寧德時代董事長 曾毓群表示，鈉離子電池在低溫性能、快充以及環境適應性方面擁有獨特的優勢，能與鋰離子電池相互兼容互補。不過其早前亦曾指， 鈉離子電池能量密度低的現實問題，同樣是鈉離子電池能否普及的關鍵。

黃起森表示，現時第一代鈉離子電池的電芯單體能量密度已經達到160Wh/kg，是目前全球最高水平，常溫下充電15分鐘，電量就可以達到80%，零下20攝氏度低溫的環境下，仍然有90%以上的放電保持率，因此在高寒地區高功率應用場景更有優勢 。

另外，黃起森又指，在電池系統集成方面，寧德時代還開發了AB電池解決方案，鈉離子電池和鋰離子電池可以集成混合共用，以實現兩者取長補短。

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