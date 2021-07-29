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【東京奧運】記者一條問題 激怒ROC網球男單世二

環球社會熱點 14:02 2021/07/29

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網球男子世界排名第二、俄羅斯運動員梅德韋傑夫於周三（28日）東京奧運比賽以3盤直落擊敗意大利對手。但在31度高溫下作賽，梅德韋傑夫心情明顯不佳，有記者發問有關俄羅斯禁藥醜聞問題，更激怒梅德韋傑夫，拒絕回答問題。

【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？ 【下一頁】

世界排名第二、俄羅斯網球選手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）周三於東京奧運16強比賽，以3盤直落擊敗意大利福尼尼（Fabio Fognini），成功晉級8強。周三氣溫達31度，濕度高達72%，在濕熱環境下作賽的梅德韋傑夫心情明顯不佳，甚至有中暑跡象。裁判一度詢問梅德韋傑夫身體情況，他心情不爽反問裁判，「自己能完成比賽，但可能會死在賽場上。如果我不幸去世，你們誰來負責？」

在比賽完結後，梅德韋傑夫接受一位母語非英語的記者提問，指在禁藥醜聞發生後，俄羅斯代表隊隊員以ROC身份出賽，在今屆奧運是否有作弊者污名，並對此有何看法。

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梅德韋傑夫被記者的提問惹怒，直指這是生涯第1次拒絕回答問題，直斥對方應為自己的言行感到尷尬。他其後更轉向身旁的工作人員指，建議從奧運比賽或網球錦標賽中撤換發問的記者，明言不想再見到對方。

涉違藥檢規定 20田徑選手被取消奧運資格 【下一頁】

當記者嘗試再解釋問題時，梅德韋傑夫更直接走人，重複這是人生中第一次的舉動，並指對方應該感到羞愧。

俄羅斯受禁賽令影響，俄羅斯運動員只准以「ROC」（俄羅斯奧委會）名義出戰東京奧運，也無法在東京奧運期間展示俄羅斯國旗和奏出俄羅斯國歌。

責任編輯：郭麗明

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