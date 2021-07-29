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【港股市況】花旗：市況動盪偏好政策風險小企業　薦8大防守股（附目標價）

股市 14:07 2021/07/29

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【港股市況】花旗：市況動盪偏好政策風險小企業　薦8大防守股

內地監管風波引發中港股市震盪，花旗認為，現時恒指2022年預測市盈率約10.9倍，市帳率則1.1倍，並不昂貴，該行偏好於可受惠於高通脹、疫情後商業復甦及清潔能源使用者，因此予原材料、能源、交通運輸、遊戲、保險及清潔能源「增持」評級。

花旗稱，由於市況動盪，該行相對看好政策風險較小的國企，而且盈利可見性較高的企業。該行特別看好寧德時代（深：300750）、中石化 （00386） 、南方航空 （1055） 、金沙中國 （01928） 、友邦 （01299） 、蒙牛 （02319） 、華潤燃氣 （01193） 及粵海投資 （00270）

圖看花旗目標價

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瑞銀財管指三大可能性觸發監管風波結束，詳見【下一頁】

至於處於監管風眼的互聯網及教育股，花旗對行業保持審慎態度，因監管風險高，美國上市不明朗因素大，對於未來使用大數的不確定性高令難以評斷企業估值。花旗稱，對於喜歡科技股的投資者，可以揀選硬件股多於軟件股。

大市方面，花旗指，過去5年，恒指在過去兩個周期從高位下跌六成，現時恒指已從高位回落六成，若恒指回落至2016年12月低位21574或2020年3月底位21696，意味進一步下行空間約有15%，但這並非該行的基本情景預測。

大摩指市場正重新評價中資股，詳見【下一頁】

該行稱，由於券商已調高能源股的盈利預測，同時科技股的盈利下調料陸續有來，加上本土消費放慢或令消費股受壓，內房及建築行業盈利亦有機會倒退，因此預期中港股市第三季上升空間有限，並相對看好第四季至明年首季表現。

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政策風險困港股　買科技股寧選美股（點按：19'51" - 22'01"）（開聲聽↓）

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01：23 - 外圍市況速報
03：45 - 外圍市況分析　儲局評估買債規模點解讀？
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13：02 - 強勢股急跌後反彈　應趁勢減磅？
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港股 大行報告 南方航空（01055） 蒙牛乳業（02319） 友邦保險（01299） 中國石油化工股份（00386） 上升空間 花旗銀行 寧德時代（深：300750） 市帳率

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