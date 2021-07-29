朱克伯格：Facebook要將社交平台變「Metaverse」　元宇宙是何方神聖？

▲ Facebook的Horizon項目。

Facebook（美﹕FB）早前公佈業績，Facebook創辦人朱克伯格在分析員會議上，曾多次提及要將社交平台發展成「Metaverse（虛擬宇宙或譯元宇宙）公司」，到底Metaverse是何方神聖？

朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」，詳見﹕【下一頁】

甚麼是元宇宙？

「元宇宙」（Metaverse）的概念源自於英文的"Meta"及"Universe"，有「超越宇宙」之意。以Decentraland為例，它是一個虛擬世界，平台參與者可建立自己的虛擬身份及社群，進行社交活動，或任意創建虛擬資產。

不過，「元宇宙」一詞暫未有統一的定義，此概念暫時與線上遊戲、社交平台的分別尚未算清晰。

目前較為知名的元宇宙平台有Somnium Space、Animoca Brands旗下The Sandbox、以及Decentraland。上述元宇宙定位有所不同。以The Sandbox為例，該平台較為側重發展用戶的遊戲體驗。

The Sandbox專訪可看﹕【下一頁】

元宇宙有何特別？

元宇宙的元素並不只在於虛擬社交體驗，其產業鏈亦包括實境與虛擬實境（AR / VR）硬件設備發展，空間計算（Spatial Computing）等範疇。

元宇宙其中一項值得留意的元素是「創造者經濟」（Creator Economy）。用戶創建資產後，可於網上市集出售或購買資產，當中包括開發建設必用的虛擬土地。

南華早報買虛擬土地，詳見﹕【下一頁】

元宇宙的相關概念股？

在股票市場上，遊戲創作平台Roblox（美﹕RBLX）是少數被指與元宇宙有關的概念股。從今年3月初上市至今，Roblox股價已累升22%。

Decentraland累售價值逾5000萬美元的虛擬土地，詳見﹕【下一頁】

目前外界對於元宇宙未來的發展有不少猜測，例如元宇宙未來會否取代現有社交媒體平台，又或者作為各大遊戲商的轉型方向。但亦有人認為，元宇宙被過份追捧，用戶對於參與虛擬環境的需求並沒有想像中大，要將元宇宙融入到大眾生活中，尚有一定難度。

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編輯﹕賴奕羚