【東京奧運】聲稱保障奪牌小將權益 巴西律師搶先註冊商標

東京奧運新增的女子滑板街道賽上，巴西13歲的銀牌得主萊亞爾一戰成名。巴西有律師聲稱為防萊亞爾的名聲被人利用，遂搶先註冊其暱稱「小仙女」成為商標。有關律師聲稱，將會轉讓註冊商標的權利。

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佩尼多（Flavia Penido）表示，周一（26日）觀看萊亞爾（Rayssa Leal）比賽時，感到非常著迷。當萊亞爾奪得亞軍時，身為律師的她憂慮或有不法商人會利用萊亞爾的名氣獲取利益。佩尼多咨詢國家商標局，得知未有人就滑板服裝或設備註冊商標，在未取得萊亞爾授權及同意前，搶先註冊萊亞爾的暱稱「小仙女」（Little Fairy）成為商標。

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佩尼多聲稱，自己並非看上商標帶來的經濟利益而搶先註冊，此舉是為了保護萊亞爾權益，希望透過此舉展示商業宣傳及法律行動需同時進行的重要性。

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佩尼多指會將商標相關權利轉讓給萊亞爾，萊亞爾家人尚未就事件作出回應。有指萊亞爾周三（28日）回國後，才得悉暱稱被註冊商標。

Tony Hawk 2015年上載影片

美國滑板運動員及演員霍克利（Tony Hawk）2015年上載一段萊亞爾身穿仙女裝，作滑板技巧表演的影片。影片引來外界廣泛關注，萊亞爾從此被網民稱為「小仙女」。據悉，萊亞爾在東京奧運奪得亞軍後，其Twitter帳戶追蹤人數在數小時內急增數百萬。

責任編輯：李俊儀