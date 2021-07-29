Google推遲到10月復工　員工需要接種疫苗

Google行政總裁Sundar Pichai表示，因應新一輪新冠肺炎疫情，公司將員工返回辦公室的日子由原定的9月1日延長至10月18日，他又要求員工返回辦公室時，須先接種好疫苗。

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綜合外媒報道，Google於周三（28日）發給員工的電郵顯示，Sundar Pichai指，從未來幾周在美國開始，若員工有意返回辦公室，則需要先接種疫苗。是次也是公司第二次延遲員工返回辦公室；在去年12月時，Google把員工實際返回辦公室的日子，延遲至9月1日。

Sundar Pichai在電郵中表示，公司將仔細監控數據，並在過渡到全面復工計劃之前至少提前 30 天通知員工。他續指，處於「特殊情況」的員工將能夠申請在今年剩餘時間內在家工作。

此外，Google母公司Alphabet早前發布第二季財報中廣告，其營達618.8億美元，按年增62%，並超越華爾街預期的561.6億美元。Google主要營收來源的廣告業務有近69%升幅，由298億美元升至504億美元，而Google雲端也從30億美元增至46億美元。

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責任編輯：黎淑雯