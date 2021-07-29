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輝瑞CEO表示接種新冠疫苗半年後　有效性或下降至 84%

環球政經 15:59 2021/07/29

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新冠肺炎疫情持續，有不少國家鼓勵市民接種疫苗。輝瑞 (Pfizer) 行政總裁Albert Bourla指，新冠疫苗有效性會隨時間推移而下降，在接種第二劑疫苗約四到六個月後，效力會降至84%。

據《CNBC》報道，輝瑞行政總裁Albert Bourla於當地時間周三（28日）受訪時指，據公司資助的新研究結果，觀察全美和其他國超過4.4萬名受測者發現，完全接種BNT疫苗在一周至兩個月內，其防護力最強達96.2%，之後則每兩個月平均6%比例下降，該研究尚未經過同行評審。

Albert Bourla續指，公司留意到以色列的數據，顯示免疫力正在減弱，衝擊初時100%可防止住院效果，「好消息是我們非常有信心，接種第二針後，將可提升防護能力，並預防Delta變種病毒的水準」，Albert Bourla又指，接種第一

Albert Bourla表示，輝瑞計劃在8月中旬之前向美國監管機構正式提交有關第三劑 Covid 疫苗益處的數據。目前，美國衛生部CDC及世界衛生組織不建議進行 Covid 加強注射。在本月初時，輝瑞首次宣布其計劃時，美國食品藥品監督管理局和疾病控制與預防中心發表一份聯合聲明，稱「已經完全接種疫苗的美國人，不需要加強注射。」

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責任編輯：黎淑雯

疫苗 DJ 財務自由 新冠肺炎疫情 疫情 以色列 肺炎 美國 行政

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