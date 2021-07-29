【電子消費券】沙田HomeSquare以指定電子平台支付　可以最低24折入手小型家電（附詳情）

▲ 沙田HomeSquare表示，將推出電子消費券優惠。

沙田HomeSquare表示，在8月1日起，將推出逾700件優惠商品，並推出電子消費券優惠。凡以Alipay、八達通、WeChat Pay或Tap&Go購物，可以低至24折入手多個優惠套裝，並最高可獲50元的HomeSquare傢俬禮券優惠券。

另外，在消費券登記期間，市民可通過新地商場內的QR code，領取WeChat Pay HK的40元新地商場專屬電子現金券。派發消費券後，凡於新地商場內以WeChat Pay HK使用電子消費券，消費滿300元，可獲贈20元指定購物贈券，消費滿800元，可獲50元指定購物贈券。

若以八達通卡在新地商場指定餐飲食肆及餐飲零售商戶消費滿600元，可獲贈價值30元的新地商場電子贈券。

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編輯﹕賴奕羚