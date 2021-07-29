▲ 【香港經濟】瑞銀上調香港GDP全年增長預測至7% 預計9月後與內地通關

港府將於周五（30日）公布香港第二季GDP數據，瑞銀提前發表報告，上調香港經濟增長預測，料今年香港GDP可增長7%，明顯高於該行原預期5.3%、市場共識6.5%。瑞銀預計，單計第二季GDP，香港經濟可增長7.5%，令上半年增長8%。

瑞銀投資銀行全球研究部北亞地區經濟師鄧維慎指，失業率是投資者最主要關注，香港失業率已由7.2%高位回落至5.5%，就業增長正在加速，可支撐家庭收入和消費，避免墮入經濟下行漩渦。

香港失業率跌0.5百分點至5.5% 去年4月來最低，可見【下一頁】

瑞銀細分經濟細項表現，貿易強勁增長是近期香港GDP增長的主要引擎，但本地增長驅動力有望成為主導因素，特別提及香港5000元電子消費券已有600萬人登記，涉及金額相當於1.3%GDP，預計可帶來倍數效應。

瑞銀現時估算的假設基礎是，香港與中國內地的隔離措施將從9月後可放寬，因為按目前疫苗接種趨勢，香港最快9月中可達至70%人口已接種疫苗，認為通關預期有助加強企業信心，提振私人部門情緒。

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編輯：麥德銘