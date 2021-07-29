【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起

▲ POCO宣布，POCO X3 GT 及POCO M3 Pro 5G正式抵港。

小米旗下品牌POCO向來主打中高階市場，近日再推出兩款平價但具備旗艦效能的新5G手機。POCO宣布，POCO X3 GT 及POCO M3 Pro 5G正式抵港。兩款手機均主打大電量，配搭5000mAh的大容量電池可用足全日，8月3日起開售。

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POCO Global業務負責人邱曉波透露，自POCO F1於2018年推出至2021年5月6日為止，POCO系列手機全球總銷量已逾1,700萬部。單計去年11月發佈的POCO M3，已在全球銷售超過300萬部。該企將會持續收集用戶意見，以助日後的產品開發。

而是次攻港的兩款手機均支援5G，而POCO X3 GT更搭載聯發科技天璣1100處理器，成為首款配備旗艦級節能技術的POCO手機。POCO X3 GT配備四核心處理器架構，包括四個2.6GHz的Arm Cortex-A78架構核心，及四個Arm Cortex-A55架構核心。八核心處理器架構搭配採用Arm Mali-G77圖像處理器，以836MHz速度運行。

屏幕設計則採用6.6吋FHD+打孔屏，內藏1,600萬像素自拍相機。至於後置相機，POCO X3 GT就採用三鏡頭設計，分別為：6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和200萬像素微距鏡頭。

值得一提的是，POCO X3 GT配搭5000mAh的大容量電池，更是首款具有67W快速充電技術的POCO系列手機，只需42分鐘即可從0%充電到100%。

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至於POCO M3 Pro 5G，就採用使用聯發科天璣700處理器，以7nm工藝製程保持低電量消耗並延長電池續航力，配備5,000 mAh的大容量電池，手機能正常使用兩天或以上。攝影鏡頭方面，後置同樣採用三攝鏡頭設計，包括：4,800萬像素主鏡頭，輔以200萬像素微距鏡頭和200萬像素景深鏡頭， 前置則採用800萬像素自拍相機。

POCO X3 GT共有三種顏色可供選擇，將提供 8GB+128GB 和 8GB+256GB兩種版本， 售價分別為2399港元及2599港元。至於POCO M3 Pro 5G同樣有三種顏色可供選擇，以及備有4+64GB 和 6+128GB兩個版本，售價為1299港元及1449港元。POCO X3 GT 及POCO M3 Pro 5G將於8月2日在晚上8時30分於POCO官網率先開賣，並在8月3日起正式公開發售。

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責任編輯：曾曉汶