【東京奧運】涉違藥檢規定 20田徑選手被取消資格

東京奧運的田徑賽事尚未開始，已有選手因為藥檢問題而無法參賽。世界田徑聯會指有20名田徑違反藥檢規定，被取消今屆東京奧運的參賽資格，當中10人來自非洲國家尼日利亞。

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世界田徑聯會轄下反禁藥組織田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit，簡稱AIU）指出，20名田徑選手因未有配合規定，參加最少3次未有事前通知的非賽事時間藥檢，而被取消東京奧運參賽資格。

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組織指出，涉事運動員來自被視為「高危」的國家，即有關當局對其國家的藥檢標準有保留。雖然未有透露相關運動員的姓名，但當中共10名選手來自尼日利亞，其他受影響國家包括白俄羅斯﹑埃塞俄比亞﹑肯亞﹑摩洛哥及烏克蘭等。

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AIU隸屬世界田徑聯會，要求田徑運動員在國際大賽如奧運會舉行前的10個月內，在相差不足三周內，參與3次無事前通知的非賽事期間藥檢。

今屆田徑賽事將在周五（30日）於新國立競技場展開，共產生49面金牌，屬主要項目之一，至閉幕禮當日8月8日仍會有金牌產生。

責任編輯：吳漢培