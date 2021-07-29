【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚

▲ 儲齊5個Klook KOINS有機會贏取價值$12,000的香港四季酒店 — 全新裝修維港海景套房住宿一晚。（Klook網站圖片）

Klook KOINS 會員獎賞計劃現正推出，獎賞總值逾百萬。由即日起至2021年9月9日，Klook香港會員凡購買任何本地活動滿指定累積金額，即可獲Klook KOINS及高達$1,500優惠碼。儲齊5個Klook KOINS更可參加大獎遊戲，有機會贏取價值$12,000的香港四季酒店 — 全新裝修維港海景套房住宿一晚。

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首個Klook KOIN：

● 所有Klook香港用戶將會自動參與Klook KOINS 獎賞計劃及獲得首個KOIN。

第2個Klook KOIN：

● 於Klook成功購買本地活動滿HK$1,000即可獲KOIN

● 首5000名用戶將於24小時內收到$50優惠碼

第3個Klook KOIN：

● 於Klook成功購買本地活動滿$3,000即可獲KOIN

● 首3000名用戶將會於24小時內收到$150優惠碼

第4個Klook KOIN：

● 於Klook成功購買本地活動滿$5,000，即可獲KOIN

● 首1500名用戶將會於24小時內收到$300優惠碼

第5個Klook KOIN：

● 於Klook購買本地活動滿$10,000即可獲最後一個KOIN

● 首500名用戶將會於24小時內收到$1,000優惠碼

當儲齊全部KOINS “K” “L” “O” “O” “K”即可參加問答遊戲，有機會贏取大獎。Klook將會選出3個最滿意答案，得獎者可免費入住香港四季酒店 - 全新裝修維港海景套房一晚，價值$12,000（名額3名）。入住日期為9月24日至11月30日。合資格得獎者將於2021年9月20日收到電郵通知。

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責任編輯：朱悅瀅

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