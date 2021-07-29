【中概股】據報內地監管機構將允許中企繼續赴美上市

滴滴出行時間後，內地政府繼續加強對互聯網公司、教育平台監管，投資者擔心政府未來會進一步收緊監管，影響中概股在美國上市融資。CNBC最新援引消息指出，中國證監會周三（28日）晚間向券商表示，只要企業符合上市條件，未來會繼續允許中企赴美上市，但內地官方沒有發表相關正式公開聲明。

消息人士援引中國監管機構指出，跨境上市亦可透過「可變利益實體」 (VIE) 的架構進行，允許國際投資者在美國投資中國公司股份。監管機構承認，這種架構是公司吸引外資的重要方式，但表示如果存在國家安全疑慮，就必須加以調整。

何謂VIE？

VIE架構，即是中國企業出於海外上市的目的在境外成立一家公司，從而使外國投資者可以買入其股票，主要是為了規避中國境內法律法規對媒體和互聯網等敏感行業的外資投資限制。該公司會在境外註冊上市實體，與境內業務營運實體分離，境外上市實體透過協議方式控制境內業務實體，營運實體就成為上市實體的可變利益實體。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男