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今日推介恒隆地產 ｜中電、電能、港鐵、建行、小米最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/29

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恒生指數中午收報26172點，升698點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒隆地產 （00101） ，另亦會分析中電 （00002） 、電能 （00006） 、港鐵 （00066） 、建行 （00939） 、小米 （01810） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 恒隆地產（00101） 中電控股（00002） 電能實業（00006） 港鐵公司（00066） 建設銀行（00939） 小米集團－W（01810） 石鏡泉

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