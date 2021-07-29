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【業績│地產股】恒隆半年基本純利增長一成　增派中期息至每股0.18元

股市 12:37 2021/07/29

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【業績│地產股】恒隆半年基本純利增長一成　增派中期息至每股0.18元

恒隆地產 （00101） 上半年基本純利增長10.6%至22億元，收入增加18.9%至49.75億元。集團上半年整體租賃收入升19%至49.75億元，內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅。計及物業的淨重估收益，恒隆上半年扭虧，純利22.35億元。恒隆加中期息，每股增5.9%至0.18元。

內地商場租賃收入增長38%　高端商場銷售急增

恒隆指，內地業務展現強大韌力，自去年4月起，雲集眾多奢侈品牌的商場租戶銷售額持續大幅攀升，整體租戶銷售額較去年上半年增加超過一倍，亦較去年下半年升10%，商場租賃收入按人民幣計值則較去年同期增長了38%。整體內地租賃收入按人民幣計值升33%，若及人民幣兌港元升值8.6%的影響，整體租賃收入錄得45%升幅。

由於內地疫情消退，內地高端商場的租戶銷售額增長65%至232%不等，次高端商場則錄得3%的溫和增長，反映業務受當地疫情零星確診個案的影響， 而且由客流量所帶動的消費增長相對緩慢。

香港減租力度減少　銅鑼灣旺角收入跌兩成

香港今上半年持續受到疫情的負面影響，但開始有復甦跡象，香港物業的收入跌12%至16.8億元，營業溢利則減少11%至13.95億元。持續實施社交距離限制下，企業和整體零售環境仍未回復至疫情爆發前的水平，期內恒隆繼續為部分香港租戶提供租金寬減，但鑑於市況漸趨穩定，提供的寬減額度較去年同期大幅減少。

由於訪港旅客和相關的美容及服裝飾品消費大幅減少，銅鑼灣商舖組合大受衝擊，收入跌20%。旺角商舖組合主要接觸時尚的年輕消費者和旅遊行業相關業務，因此亦大受影響，雅蘭中心和家樂坊的收入跌25%。

淘大工業村重建項目　下半年預售樓花

物業發展方面，北角電氣道的甲級辦公樓重建工程現正進行，上蓋工程已開始施工，項目預期於2022年底落成。牛頭角前淘大工業村正重建為住宅單位，平台將會作商舖用途，預期2023年竣工，住宅單位計劃今年下半年開始預售。

母公司恒隆集團 （00010） 上半年基本純利增加12%至14.98億元，中期息增加10.5%至0.21元。

相關文章：恒隆推內地高端服務式寓所品牌「恒隆府」　首個項目武漢「恒隆府」第四季預售

相關文章：【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

 

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編輯：陳韻妍

港股 傳統經濟股 業績公布 純利 恒隆地產（00101）

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