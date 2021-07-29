【美股分析】中概股周初暴跌 研究指美散戶大舉撈底

近日中國當局針對中概股，令美國上市的中概股股價大跌。但研究機構Vanda發現，周一（27日）築起血肉長城，創紀錄買入價值近17億美元的股份，成為支撐美股表現的助力之一。

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Vanda又在報告中指，買入多隻股價重挫的中概股，當中買入最多的首三家公司分別是蔚來汽車、小鵬汽車及阿里巴巴，當中蔚來汽車便獲得1.05億美元的資金追捧。Vanda指，在近日有科企被中國政府以訊息安全原因下令整改後，累積大量客戶數據的電車製造商將成下一目標，不少機構投資者拋售相關股份，惟散戶卻在周一湧入相關股份，涉資2.39億美元，佔散戶購買旺的14%。

Vanda分析師指，中概股近日表現可看出散戶在過去四個月的投資行為變化，他們在推動高估值股份股價後，現在轉向買入表現落後大市的個股。

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