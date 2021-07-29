  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

科技 11:57 2021/07/29

分享：

Sony資料顯示，PS5的銷量已突破1000萬，速度已超越前一代PS4，更帶動Sony旗下遊戲的銷量。

Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自去年11月推出以來全球熱賣。Sony昨（28日）宣布，目前PS5全球銷量已突破1,000萬部。而PS5更打破前代主機PS4的銷量，策劃歸納為Sony史上銷售最快的主機。

【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入

根據Sony資料顯示，PS5的銷量已突破1000萬，速度已超越前一代PS4，更帶動Sony旗下遊戲的銷量。Sony同時指出，截至7月18日，PS5的獨有遊戲《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》已售出超過650萬套，是目前最受歡迎的PS5遊戲。

雖然PS5的銷情傳來好消息，但Sony目前仍背負著「缺貨」的問題。Sony Interactive Entertainment總裁Jim Ryan坦言，感激玩家的熱情，雖然PS5比先前的任何一款主機更快接觸到更多用戶，但由於PS5的需求持續大於供給，該企仍須努力，持續努力提高庫存水平會是Sony的首要任務。

【機迷熱話】新OLED Switch僅強化屏幕　Joy-Con手掣飄移問題將持續？

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決
2021/06/22
【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
2021/06/21
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
2021/06/16
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉
2021/06/18
【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉

你可能感興趣

【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決
13:04 2021/06/22
【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
14:16 2021/06/21
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
19:08 2021/06/16
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
遊戲設置 電玩手遊 銷售 遊戲 Marvel PlayStation Sony

下一篇文章

【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】任天堂宣布　手機遊戲《瑪利歐醫生世界》將於​​11月停止服務
【機迷熱話】任天堂宣布　手機遊戲《瑪利歐醫生世界》將於​​11月停止服務
【蘋果業績】蘋果財報揭Android轉會用戶增　iPhone 12升級潮強勁
【蘋果業績】蘋果財報揭Android轉會用戶增　iPhone 12升級潮強勁
【Nokia新機】平價5G機！Nokia三防新機XR20登場
【Nokia新機】平價5G機！Nokia三防新機XR20登場