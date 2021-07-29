【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

▲ Sony資料顯示，PS5的銷量已突破1000萬，速度已超越前一代PS4，更帶動Sony旗下遊戲的銷量。

Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自去年11月推出以來全球熱賣。Sony昨（28日）宣布，目前PS5全球銷量已突破1,000萬部。而PS5更打破前代主機PS4的銷量，策劃歸納為Sony史上銷售最快的主機。

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根據Sony資料顯示，PS5的銷量已突破1000萬，速度已超越前一代PS4，更帶動Sony旗下遊戲的銷量。Sony同時指出，截至7月18日，PS5的獨有遊戲《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》已售出超過650萬套，是目前最受歡迎的PS5遊戲。

雖然PS5的銷情傳來好消息，但Sony目前仍背負著「缺貨」的問題。Sony Interactive Entertainment總裁Jim Ryan坦言，感激玩家的熱情，雖然PS5比先前的任何一款主機更快接觸到更多用戶，但由於PS5的需求持續大於供給，該企仍須努力，持續努力提高庫存水平會是Sony的首要任務。

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責任編輯：曾曉汶