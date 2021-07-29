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【Hibor拆息】1個月Hibor終止3連升　Hibor全線向下

股市 12:06 2021/07/29

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香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向下。

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向下，與樓按相關的一個月拆息終止3連升，最新報0.08125厘，較上日跌0.71個基點。

據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.04607厘，較上日跌0.197個基點；一星期拆息亦跌0.834個基點，最新報0.05345厘。

另外，三個月拆息最新報0.14804厘，較上日跌0.142個基點；六個月拆息報0.25321厘，較上日跌0.072個基點；十二個月拆息報0.35304厘，跌0.25個基點。

  最新息率 與上個交易日比較
隔夜拆息 0.04607厘 跌0.197個基點
一星期拆息 0.05345厘 跌0.834個基點
一個月拆息 0.08125厘 跌0.714個基點
三個月拆息 0.14804厘 跌0.142個基點
六個月拆息 0.25321厘 跌0.072個基點
十二個月拆息 0.35304厘 跌0.25個基點

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編輯﹕賴奕羚

拆息 傳統經濟股 銀行 香港銀行公會

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