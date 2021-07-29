【Hibor拆息】1個月Hibor終止3連升　Hibor全線向下

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【異動股】恒大系回升 恒大汽車半日升一成
香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向下，與樓按相關的一個月拆息終止3連升，最新報0.08125厘，較上日跌0.71個基點。
據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.04607厘，較上日跌0.197個基點；一星期拆息亦跌0.834個基點，最新報0.05345厘。
另外，三個月拆息最新報0.14804厘，較上日跌0.142個基點；六個月拆息報0.25321厘，較上日跌0.072個基點；十二個月拆息報0.35304厘，跌0.25個基點。
|最新息率
|與上個交易日比較
|隔夜拆息
|0.04607厘
|跌0.197個基點
|一星期拆息
|0.05345厘
|跌0.834個基點
|一個月拆息
|0.08125厘
|跌0.714個基點
|三個月拆息
|0.14804厘
|跌0.142個基點
|六個月拆息
|0.25321厘
|跌0.072個基點
|十二個月拆息
|0.35304厘
|跌0.25個基點
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編輯﹕賴奕羚