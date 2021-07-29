【ET午市精點】中央連番救市　恒指急彈但北水續走

報道指中證監安撫市場，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，港股期結日反彈高開逾700點，重上26000點水平。港股午後能否延續升勢？獨立股評人「股領袖」（Tony）11時55分於《ET午市精點》為你分析。

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