【ET午市精點】中央連番救市 恒指急彈但北水續走 股市 11:45 2021/07/29 分享： 報道指中證監安撫市場，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，港股期結日反彈高開逾700點，重上26000點水平。港股午後能否延續升勢？獨立股評人「股領袖」（Tony）11時55分於《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3018864 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微 2021/07/28 【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 2021/07/27 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 2021/07/26 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 2021/07/23 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 2021/07/22 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 中國證監會 恒生指數 投資銀行 港股 銀行