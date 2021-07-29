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【新冠疫苗】美國大型科企重開辦公室 員工打好針先准入

環球社會熱點 12:04 2021/07/29

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美國近日新冠肺炎確診數字上升，其中8成以上個案與Delta病毒（即印度變種）有關。美國多間大型科企包括Google及Facebook強制員工返回辦公室工作前，需已完成接種新冠疫苗。其中，Google更打算把強制接種疫苗措施擴展至美國以外總部。

艾伯樂：接種輝瑞半年後 維持84%有效率 【下一頁】

為應對當地疫情，美國多間大型科企要求員工返回辦公室前，必須接種新冠疫苗，同時延長員工在家工作時間。Google及Facebook周三（28日）宣布，美國的所有員工需接種新冠疫苗，才能返回辦公室工作。Google甚至計劃在未來數月，把強制接種疫苗措施擴展至美國以外的分公司。

此外，總部設於三藩市的汽車預約公司 Lyft Inc亦要求員工強制接種疫苗，原定於9月安排員工返回辦公室工作措施，將推遲至明年2月。大型串流影片平台Netflix亦採取相關措施，要求在美國參與拍攝的所有演員及工作人員必須接種疫苗。

美國民眾群起提告 圖迫使政府續發疫情救濟金 【下一頁】

多間大型科企包括微軟及UBER亦透露，短期內將要求員工重返辦公室工作。但礙於疫情有反彈跡象，Google把在家工作措施延長至10月18日為止。Twitter亦宣佈，原定最多一半員工返回三藩市及紐約總部工作的措施要暫停，避免增加感染風險。

責任編輯：郭麗明

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