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【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

股市 16:53 2021/07/29

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【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市

內地據報擬收緊中概股海外上市監管後，多間中國企業撤回美國IPO申請。CNBC最新報道，只要符合上市要求，中國將繼續允許中國公司在美國上市。港交所股價未受影響，以全日高位500元收市，升5.8%。

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業【下一頁】

報道引述消息人士報道，中證監周三向券商表示，中國將會繼續讓中國企業到美國上市，前提是企業符合上市要求。消息人士指，企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市﹐另外 監管機構也承認了這種架構是公司吸引外資的重要方式。

中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。

彭博此前引述消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用VIE架構的公司。報導稱，在新規例下，以VIE架構的企業在香港或美國上市，都需要得到內地批准。

相關文章：【中概股】內地加強監管逾15萬億美國中概股恐受牽連　美國交易所料成最大輸家

【新股IPO】螞蟻旗下共享單車企業哈囉撤回美國IPO申請

【中概股風暴】天鵝到家據報暫停美國IPO計劃

編輯：吳敏芳

●內地容許企業赴外地上市 港交所 （00388） 憧憬減？（點按：07'50" - 11'57"）（開聲聽↓）

00：15 - 港股市況速報
00：53 - 港股市況分析　反彈力度未算強
04：06 - 監管針對教育股    科網股可鬆口氣？
06：25 - 揀買買科網股　只看好騰訊 （00700）
07：50 - 內地容許企業赴外地上市　港交所 （00388） 憧憬減？
11：58 - 市況震蕩　內需股、工業股較可取
13：07 - 股票推介－創科實業 （00669）
13：02 - 港股早市速報

美股 中國概念股 中國證監會 美國 IPO

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【本港樓市】恒隆陳啟宗：樓市前景持中性態度　預期不會快速攀升
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