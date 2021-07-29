【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

▲ 【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市

內地據報擬收緊中概股海外上市監管後，多間中國企業撤回美國IPO申請。CNBC最新報道，只要符合上市要求，中國將繼續允許中國公司在美國上市。港交所股價未受影響，以全日高位500元收市，升5.8%。

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業【下一頁】

報道引述消息人士報道，中證監周三向券商表示，中國將會繼續讓中國企業到美國上市，前提是企業符合上市要求。消息人士指，企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市﹐另外 監管機構也承認了這種架構是公司吸引外資的重要方式。

中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。

彭博此前引述消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用VIE架構的公司。報導稱，在新規例下，以VIE架構的企業在香港或美國上市，都需要得到內地批准。

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編輯：吳敏芳

●內地容許企業赴外地上市 港交所 （00388） 憧憬減？（點按：07'50" - 11'57"）（開聲聽↓）

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