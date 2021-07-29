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【蘇寧賣股】蘇寧易購今開股東大會　料阿里系黃明端將成新任董事長

新經濟追蹤 11:41 2021/07/29

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蘇寧易購今開股東大會　料阿里系黃明端將成新任董事長

阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 早前聯同國資，作為戰略投資者入局蘇寧易購（深：002024），蘇寧易購董事會將進行改選。今日下午蘇寧易購將舉行股東大會，據內媒引述消息人士指，如無意外，由阿里提名的高鑫零售 （06808） 董事會主席黃明端，將會成為蘇寧易購新一任董事長。

蘇寧易購董事會震盪，張近東辭任董事長，蘇寧系董事縮至兩席，詳看【下一頁】

黃明端在今年五月辭任高鑫零售首席執行官一職，成為非執行董事，其在2001年加入高鑫零售後，一直擔任上海大潤發的首席執行官。

該報道又指，除黃明端外，預計蘇寧易購創始人張近東的兒子張康陽將進入董事會，成為非獨立董事。而阿里巴巴副總裁、天貓進出口事業群總裁劉鵬有較大機會出任蘇寧易購CEO，負責蘇寧自營業務。

另外，隨著阿里系高層入住蘇寧易購，業務部門及相關部門核心崗位亦將由阿里系派駐，蘇寧易購將被納入阿里生態鏈，相當於添加一個「京東」以補齊自身短板。

相關文章：【蘇寧賣股】蘇寧易購披露最新入股股東架構　阿里巴巴為最大合伙人

【蘇寧賣股】國資牽頭入股蘇寧易購16.96%、復牌後升一成　阿里巴巴、小米、美的等企業參與

記者：梁安琪

 

港股 新經濟股 蘇寧易購（深：002024） 零售 阿里巴巴 高鑫零售（06808） 大潤發 阿里巴巴－SW（09988）

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