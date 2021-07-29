政策風險困港股　買科技股寧選美股

港股連日波動，短短數日走勢如「過山車」般大上大落。有散戶投資者留言提問，港股是否不宜沾手？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）指，港股受內地政策因素影響較大。若投資者有興趣買入科網股，他會建議投資美國科網股。

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