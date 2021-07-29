英國放寬歐美旅遊限制 打完疫苗入境免隔離

英國繼續放寬旅遊限制，當局宣布下周一（2日）起，完成新冠疫苗接種的美國及歐盟旅客，入境英國可豁免隔離，英國航空業界對新措施表示歡迎。英國當局指法國新冠患者數目高企，繼續要求法國入境旅客接受隔離。

英國豁免打針者隔離 料不會強制檢測 【下一頁】

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布，完成接種獲美國食品藥品監督管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）批准疫苗最少14日以上的歐美國家人士，入境英格蘭時可免除強制隔離。旅客只需要在入境前及抵埗後接受新冠病毒檢測便可，新措施將在8月2日凌晨4時生效。蘇格蘭及威爾士政府表示將會跟隨政策，英國當局指，國際郵輪或將在英格蘭重開。

英國航空業及英國希斯路機場（Heathrow）皆歡迎新措施，指行業在疫情中累計損失40億美元（約312億港元），措施有望帶領旅遊業復甦，同時指若行業需徹底恢復，英國當局需推出更多措施。消息宣布後，聯合航空公司（United Airlines）指將增加飛往倫敦航班。

英國新確診連續6日回落 錄近2.5萬宗 【下一頁】

大部分歐盟國家旅客都可受惠是次措施改變，惟英國當局指法國Beta變種病毒感染個案數目高企，所以依然維持從法國入境旅客需接受隔離措施。法國官員反駁指，大部分患者來自印度洋法屬留尼汪島（La Reunion），而非法國本土國境。

責任編輯：李俊儀