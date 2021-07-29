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港股是否已喘定　植耀輝：先睇實兩大指標

股市 12:05 2021/07/29

分享：

港股延續上日反彈之勢，恒生指數今早高開748點，重返二萬六千點關之上。有報道指中國證監會召集主要投資銀行的高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。對港股後市是否利好？耀才證券研究部總監植耀輝認為，投資者可留意兩大指標。

點按11'03" - 13'00"（開聲聽↓）

足本版Time code：

01：23 - 外圍市況速報
03：45 - 外圍市況分析　儲局評估買債規模點解讀？
06：39 - 港股市況分析　傳中證監「安撫」市場情緒怎解讀？
11：03 - 如何判斷港股跌勢是否喘定？
13：02 - 強勢股急跌後反彈　應趁勢減磅？
15：55 - 波動市之下揀股策略　植耀輝選呢隻
16：52 - 體育用品股及航運股具低吸價值
18：38 - 股票分析：中移動 （00941） vs中電信 （00728） 揀邊隻？
19：51 - 中美角力長遠不利港股　轉戰美股更可取？
23：20 - 港股開市前速報
24：49 - ET個股推介－世茂服務 （00873）
25：53 - 股票分析：東岳 （00189） 現價追貨可以嗎？
27：53 - 股票分析：美團 （03690） 220元入了貨　短綫股價點睇？
29：39 - 股票分析：港交所 （03690） 515元入了貨　應否減磅？
31：20 - 股票分析：葉氏化工 （00408） 為何未有跟東岳 （00189） 升？
33：07 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢點睇？
33：57 - 股票分析：公用股煤氣 （00003） 股價走勢點睇？
37：08 - 股票分析：小米 （01810） 股價有否動力上衝40元？
38：29 - 股票分析：GX中國電車 （02845） 股價前景如何？
39：22 - 股票分析：銀娛 （00027） 27元買入　股價前景如何？
40：46 - 港股開市速報
42：43 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇市

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