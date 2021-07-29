【券商點睇】啤酒行業繼續消費升級主綫 關注下半年加價預期

數據顯示，上半年中國規模以上啤酒企業累計產1,889.1萬千升，同比上升10.20%，而6月規模以上啤酒企業產量390萬千升，同比下降14%。

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天風證券指，啤酒行業第二季因去年高基數影響，銷量有所承壓，但今年在聚飲場景恢復和兩大賽事的背景下，噸價有望加速提升，半年業績期建議積極關注價格主綫，若價格表現亮眼，則全年利潤預期有望上調。

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公司方面，華潤啤酒（00291）披露中期業績預告，公司預計上半年淨利潤同比增長至少100%，主要因華潤集團出讓地塊收取搬遷補償收益及公司產品銷量及噸價均保持上行。公司近年來高端化節奏持續加快，旺季新品推出及代言人更換動作不斷，品牌形像高端化、年輕化迭代升級，Super X市場表現亮眼，為公司中高端化升級打下基礎。加上，近年產能優化帶來的利潤釋放，公司利潤仍有望維持快速增長。

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記者：林衛