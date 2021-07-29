【券商點睇】綫上音樂平台告別獨家版權時代 新增長點何在？

早前，國家市場監督管理總局對騰訊音樂（TME）下發了《行政處罰決定書》，責令30日內解除獨家版權，停止高額預付金的版權費用支付方式等。天風證券指，綫上音樂平台輕裝上陣，利好內容創作者，促進行業健康有序發展。當局規定與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過三年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過三十日，推動獨立音樂人和平台合作更加靈活，更好地激發創作熱情、維護版權應有價值。

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另外，取消「高預付金」，提倡按照歌曲價值做評估，降低綫上音樂平台高額內容成本費用，這部分資金有望推動內容生產、提升宣發能力以及完善音樂升態等，引導平台聚焦用戶價值，從源頭上推動音樂行業的繁榮。

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行業生態轉變，各大綫上音樂平台尋找新增長點。天風證券指，網易雲音樂將加快非獨版權合作步伐，充實核心曲庫。同時，網易雲音樂持續打造「內容+社區」音樂天地，提高用戶數量和用戶黏性，加固核心競爭力。後版權時代，「內容+社區」建設將實現差異化競爭的核心手段 ，是吸納與留存用戶至關重要的因素。由於注重社區建設，緊抓 Z 世代用戶。網易雲音樂的 Z 世代活躍滲透率及活躍滲透率TGI均屬行業第一。

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至於騰訊音樂將提前布局「內容+長音頻」，積極尋找下一增長點。4月，騰訊音樂進行人事和組織架構的調整，從更換CEO到新設內容業務綫和長音頻業務綫，對內容的自制、投資和宣發加大投入。截至2020年底，騰訊音樂長音頻MAU規模突破1億，今年首季長音頻MAU滲透率從去年同期的5.5%提升至20％。

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記者：林衛