【輝瑞疫苗】艾伯樂：接種半年後 維持84%有效率

由於新冠變種病毒出現，不少人憂慮疫苗的效用會否嚴重受影響。輝瑞行政總裁艾伯樂表示，接種完成後半年，輝瑞疫苗對抗新冠肺炎病毒的有效率仍然可以維持在84%，而且有信心打第三劑更有效對抗Delta變種（即印度變種）。

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輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）周三（28日）受訪時，引用自家藥廠資助﹑未經同行評審的研究指出，完成接種輝瑞疫苗後首周至兩個月間，效力會高達96.2% ，隨後每兩個月會平均減少6%，4個月至半年後仍然會有84%有效率。

至於預防入院重症能力上，艾伯樂指從以色列的數目發現，過往輝瑞疫苗可達到100%預防入院重症，在接種半年後會下降至約90%。同時，艾伯樂對第三劑疫苗亦相當有信心，認為可以增強接種者的免疫反應，有助對抗Delta變種。不過，艾伯樂亦強調，疫苗效用隨時間下降未罕見。

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另外，艾伯樂表示輝瑞將在8月中向美國當局，提交接種第三劑的數據，希望說服對方接受提議。本月稍早，輝瑞已宣布會向美國申請緊急使用授權，接種第三劑疫苗，但美國FDA及CDC罕見發表聯合聲明，稱完成接種的美國民眾暫時未需增強劑。

責任編輯：吳漢培