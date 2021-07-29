  • 31°C
香港時間 : 2021729日 (四) 10:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

看好本季歐洲股市

股市 10:11 2021/07/29

分享：

由於新冠疫情出現即將結束的迹象，歐洲在2021年第二季度表現强勁。經濟在2021年第一季度的第二波疫情中表現好於預期，並且疫苗接種工作在經歷了今年第二季度低迷的開局後加快了步伐。經濟預計將在夏季重新開放，復甦進程可能會持續一整年。商業調查顯示，在全球需求强勁的支持下，製造業繼續復甦，而服務業則出現觸底反彈的迹象，令我們看好本季歐洲股市。

首先，歐洲家庭的現金水平高。在政府强有力的支持措施下，歐洲家庭很可能在經歷新冠疫情後還擁有「充裕的現金」。由於之前經濟處於封鎖狀態，購物、餐飲和旅行等消費都受到限制。我們的計算結果顯示，家庭中儲蓄備用的現金高達3,500億歐元。

其次，復甦基金將在2021年下半年部署。同時，從下半年開始將有7,500億歐元的新冠疫情復甦基金可用於啟動另一個投資週期。這些資金已指定用於綠色項目、現代基礎設施和數碼化領域，這些領域將在長期、可持續的基礎上使歐洲受益。預計該基金將在三年內為歐元區的GDP增加1%。

再者，市場逐漸看好歐洲股市。在金融、非必需消費品、能源和科技等周期性板塊的帶動下，歐股在上半年至今上漲了約12%。2021年第一季企業盈利出人意料地上升，我們預計到今年年底增長勢頭將回升，企業盈利將恢復到疫情危機前的水平。與更强勁的經濟前景一致，我們决定上調本季歐洲股市的前景，並相信市場的復甦將會擴展到其他行業。

 

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 理解亞洲信貸的脆弱性
2021/07/22
理解亞洲信貸的脆弱性
星級展望 - 縮減　但不恐慌
2021/07/15
縮減　但不恐慌
星級展望 - 在市場尋求高收益
2021/07/08
在市場尋求高收益
星級展望 - 第三季投資組合的策略性部署
2021/07/02
第三季投資組合的策略性部署
星級展望 - 亞洲前景轉淡
2021/06/24
亞洲前景轉淡
歐洲 歐洲股

上一篇文章

【業績│生物科技股】和黃醫藥再升逾3%　半年虧損擴大、 腫瘤免疫業務收入增長1.6倍

下一篇文章

【氫能源】保利協鑫：擬設立氫能產業投資基金、規模100億人幣　協鑫新能源高開7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
科技股、教育股急彈騰訊升半成　中證監據報急召投行開會解釋監管政策有針對性、無意傷害其他行業
科技股、教育股急彈騰訊升半成　中證監據報急召投行開會解釋監管政策有針對性、無意傷害其他行業
【張家朗摘金】張家朗成香港25年首位奧運金牌　恒基送500萬、商家累送出哪些獎品？（第三版）
【張家朗摘金】張家朗成香港25年首位奧運金牌　恒基送500萬、商家累送出哪些獎品？（第三版）