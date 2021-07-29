由於新冠疫情出現即將結束的迹象，歐洲在2021年第二季度表現强勁。經濟在2021年第一季度的第二波疫情中表現好於預期，並且疫苗接種工作在經歷了今年第二季度低迷的開局後加快了步伐。經濟預計將在夏季重新開放，復甦進程可能會持續一整年。商業調查顯示，在全球需求强勁的支持下，製造業繼續復甦，而服務業則出現觸底反彈的迹象，令我們看好本季歐洲股市。

首先，歐洲家庭的現金水平高。在政府强有力的支持措施下，歐洲家庭很可能在經歷新冠疫情後還擁有「充裕的現金」。由於之前經濟處於封鎖狀態，購物、餐飲和旅行等消費都受到限制。我們的計算結果顯示，家庭中儲蓄備用的現金高達3,500億歐元。

其次，復甦基金將在2021年下半年部署。同時，從下半年開始將有7,500億歐元的新冠疫情復甦基金可用於啟動另一個投資週期。這些資金已指定用於綠色項目、現代基礎設施和數碼化領域，這些領域將在長期、可持續的基礎上使歐洲受益。預計該基金將在三年內為歐元區的GDP增加1%。

再者，市場逐漸看好歐洲股市。在金融、非必需消費品、能源和科技等周期性板塊的帶動下，歐股在上半年至今上漲了約12%。2021年第一季企業盈利出人意料地上升，我們預計到今年年底增長勢頭將回升，企業盈利將恢復到疫情危機前的水平。與更强勁的經濟前景一致，我們决定上調本季歐洲股市的前景，並相信市場的復甦將會擴展到其他行業。