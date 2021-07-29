「創業菁英@前海」 大灣區創業比賽獎金過百萬

▲ 香港菁英會今日聯同贊助單位前海管理局駐香港聯絡處舉行聯合發佈會，(左起)香港菁英會籌委會顧問兼副主席黃麗芳、青年發展委員會委員林琳、香港菁英會主席凌俊傑、全國人大代表兼香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民教授、香港菁英會創新科技研究會主任兼「創業菁英@前海」計劃召集人何沛林及香港菁英會常務副主席林智彬。

香港菁英會為協助香港青年在大灣區創業，特別舉辦為期兩年之「創業菁英@前海」計劃。香港菁英會今日聯同贊助單位前海管理局駐香港聯絡處舉行聯合發佈會，香港菁英會主席凌俊傑、全國人大代表兼香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民教授介紹計劃的最新發展及初創者指點迷津。發佈會其他出席嘉賓包括青年發展委員會委員林琳、香港菁英會常務副主席林智彬、「創業菁英@前海」計劃籌委會顧問兼副主席黃麗芳及香港菁英會創新科技研究會主任兼「創業菁英@前海」計劃召集人何沛林。

「創業菁英@前海」計劃提供創業支援及孵化服務，如內地創業政策培訓、法律法規培訓、諮詢服務助青年人賽現創業夢想。計劃透過比賽選拔，選出優秀的企業隊伍，為每隊提供最高港幣60萬資助，協助達成灣區創業夢想。參加「創業菁英@前海」選拔的項目，將同時參加「前海粵港澳台青年創新創業大賽香港區比賽」(前海創賽)，贏取香港區比賽人民幣15萬獎金及總決賽人民幣30萬獎金勝出隊伍。在兩個比賽中,勝出隊伍最高可贏得超過100萬港幣的獎金。是次比賽設立「企業成長組」及「初創團隊組」，歡迎18-40歲青年人士參與，8月16日截止報名。

計劃得到民政事務局及青年發展委員會的青年發展基金轄下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」獲得資助，是《青創同行We Venture》旗下項目。前海管理局駐香港聯絡處為贊助單位之一，前海深港青年夢工場為是次計劃的合作雙創基地。

香港菁英會主席凌俊傑表示：「今年除了『創業菁英@前海』計畫外，還會藉著在今年8月17日就職典禮啓『菁英才庫』計劃，積極聯動香港商界、大專院校，以及社福機構，聯絡內地相關社福機構及社團，著力做好培育青年骨幹，扶助基層改善民生，助力香港青年創業就業，引導青年赴內地學習交流等四項重點工作。創業的過程必定充滿未知，每一個一鳴驚人的成功者背後都有一顆「好奇的心、上進的心、堅持的心」。不論處在創業的哪個階段，一定要時刻提醒自己保持「三心」，善於發現行業痛點，時刻緊跟市場動向，敢於以新思路破解創業路上的重重考驗。同時，我也希望參賽選手能夠時刻秉持「三心」，在今年的創業大賽中創就不凡，勇創佳績！」

前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授指出：「前海管理局自2016年起舉辦『前海粵港澳台青年創新創業大賽』，幫助青年人實現創業夢想，當中不乏優秀項目，例如港產智能眼鏡、癌症快速測試、全國第一個5G機械人、智能廁所等。前海創業已建立了信心及口碑，有助『創業菁英@前海』的推廣。今次前海管理局駐港聯絡處和香港菁英會的合作屬强强聯合，相信能為今年的創賽帶來新面貌。」洪教授寄語參賽者要熟讀賽規及評分準則，項目概念、創新性、獨特商業模式、高端自主研發等有助脫穎而出。

香港菁英會創新科技研究會主任、「創業菁英@前海」計劃召集人何沛林先生認為，「通過『創業菁英@前海』，我們的目標是建立一個有幹勁、跨領域的年輕雙創群體，為他們提供360度全方位的支持和多元化的人際網絡。我們致力為香港青年在創意路上，帶來真正有價值的資訊和創業輔導。令香港青年能夠更勇敢地創業，一同開拓大灣區7800萬人市場。」

有關香港菁英會

香港菁英會成立於2007年，內設工商發展、文化藝術、公關傳訊、地產、社會民生、金融、政治、專業服務、創新科技、菁英幗聚、會員事務、學生事務、會員事務、體育、國際事務、內地事務及教育事務，共十六個研究會及委員會。會員現已逾1100人，由來自香港各界的青年企業家、專業人士、青年社團領袖和骨幹組成。菁英會自成立以來，一直以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，積極服務青年群體及貢獻社會。

有關前海管理局駐香港聯絡處

前海國際聯絡服務有限公司於2014年8月成立，是深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（「前海管理局」）在香港的服務窗口公司，肩負「促進產業合作、人才合作、法治合作及開發建議合作，服務港人港企」的任務，並以「依託香港，服務內地，面向世界」為使命。前海國際聯絡服務有限公司為企業提供在前海註冊的諮詢服務及相關政策研究，亦負責前海在香港的宣傳推廣工作，以及協助安排本地不同團體或商會參觀、訪問前海。

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