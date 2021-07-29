▲ 【監管跌市】官媒連番發聲穩市 新華社﹕監管利長遠發展、中國經濟日報：不懂國情資金過慮

內地近期整頓科網股及教育行業，外界憂慮，監管政策或會蔓延至其他行業，引發內地A股、港股近日大跌。繼中證監據報召國際投行開會解話，內地官方媒體接連發聲緩和外界對監管政策的憂慮，最新有《新華社》、中國《經濟日報》兩家中央直屬官媒發文解釋。

內地正式發布教育雙減，詳見﹕【下一頁】

中證監據報急召投行開會，詳見：【下一頁】

官媒《新華社》深夜發文回應近期A股波動，表示行業監管政策有利中國長遠發展，有關措施並非針對相關行業的限制和打壓。文章強調，儘管部分監管政策涉及海外上市企業，但中國對外開放的步伐並不會因此放緩。

新華社發文指，從經濟社會發展大局去看，近期監管政策及反壟斷案例的處罰，不論是針對平台經濟或校外培訓機構，皆為促進行業健康發展、保障社會民生和維護網絡數據安全的舉措，有利經濟社會長遠發展，並非是針對相關行業的限制和打壓。

文章以培訓行業為例，表示近年大量資本過度湧入培訓行業，「異化了教育的本質」，是次政策僅為糾正民生痛點。

另外，近期內地收緊企業赴境外上市要求，新華社引述中證監主席易會滿的言論，認為中證監對企業選擇上市地仍持開放態度。文章強調，國內資本市場開放步伐不會放緩，「中國對外開放的堅定決心沒有改變」，並表示「資本市場全面深化改革不會停止」，「改革開放的大政方針不會改變」。

掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查，詳見﹕【下一頁】

中國《經濟日報》就在頭版刊文同樣指，監管政策並非是針對相關行業的限制和打壓，而是促進行業規範健康發展、維護網絡數據安全和保障社會民生。

文章表示，站到全局角度去理解，就不會被非理性情緒帶偏，過往每當政府加大宏觀管理力度時，一些不懂中國國情的資金都有過疑慮和擔憂，但事後看，這些舉措並沒有影響中國經濟的發展活力，也沒有改變外資持續加大中國資產配置力度的長期趨勢。

《新華社》、中國《經濟日報》發文以先，內地官媒《証券時報》頭版評論周三率先發話，從股票市場層面剖析，A股大跌反映「部分資金對政策的誤讀及情緒的宣洩」，並強調A股市場與其他市場有明顯優勢，擬對股票市場「維穩」。

內地滬深股市早段反彈，滬深300指數升63.4點或1.33%，報4824點；上證指數升28.1點或0.84%，報3390點；深證成份指數升240點或1.71%，報14327點。創業板指數升91.4點或2.8%，報3376點。

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編輯﹕賴奕羚