【情緒有得傾@iM網欄】「家朗奪金」 展現香港精神！

「劍神」張家朗繼「風之后」李麗珊，為香港奪得第二面奧運金牌，令港人感到無比興奮！回看那天的比賽，可真是峰迴路轉；他在數場比賽中先落後，但憑着永不放棄的精神，瞬間調整策略，以致能夠冷靜地把一分又一分追回來，將對手一個又一個擊倒，最終成為王者。這正是心理韌性的最佳演繹，也反映它的重要性。

「韌性」（Resilience）這個詞彙其實來自物理學，由拉丁文的「回復」（re）與「跳躍」（salire）組成。 所謂心理韌性，原來是指任何生物在經歷嚴重創傷後，仍然能在短時間內回復到良好狀態的現象。

在人的一生中，總會遇到挫折、困難。就算在聖經中，神也未曾應許天色常藍、花香常漫。既是如此，學懂如何在逆境自處，能幫助我們更有能力跨過障礙，也讓我們在與人相交時，不經意地散發着獨有的正能量。

今天我們身處一個以經濟掛帥的社會，十分容易跌進與其他人在物質上爭競的陷阱。因為在際遇或能力上的差異，令人沉淪在痛苦的迷思。若再加上突如其來的衝擊，就容易不自覺地陷入情緒低落的困境。

那麼，重點在如何能更有效提高個人的心理韌性？用身體作為比喻，為了提高自身的免疫力，我們可以多做運動、吸取富營養的食物和有充分休息；若果目標是自己的情緒，我們可以多做讓自己能放鬆的事、多與令自己愉快的人接觸，和給自己腦袋足夠的空間休息和思考，所以發白日夢倒也是一件好事。

能夠做到以上各點，這類人必須對自己有一定認識和了解。他們清楚自己的立場、底線，不會因為要去維護與別人的關係，而委屈自己。同時，也絕對不會因為一己好處，而忽略或漠視其他人的需要。

在博域家庭系統理論中，他們可稱為擁有情緒自主的人，也有較高的「自我區分」能力。

所謂情緒自主，就是不倚靠他人令自己快樂，也不容易跌進與人爭競的漩渦。他們的理性思考能力較強、目標主導而非情感主導、卻依然和身邊的人保持良好關係。因此，在面對困難時，他們能騰出更多空間去處理問題，過程中也有靈活度；即使問題最終未能解決，亦不會因為遇到失敗而過分自責。

張家朗透過這個國際舞台，完美演繹了何謂心理韌性，也成為香港的驕傲！

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