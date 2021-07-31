【Mosaic慢慢砌@iM網欄】中西完美融合 馬賽克在上海的故事



上次專欄介紹伍璐璐的著作《馬賽克鑲嵌藝術》，書中提到近代馬賽克進入內地，是由上海開始。其中「上海外灘、海關大樓八角廳的馬賽克穹頂是中式藻井與西方馬賽克藝術的完美融合。」這令我忽然想起這個有趣的故事。

還是任職文化版小記時，接觸的藝術品種真不少，但馬賽克方面的非常罕有。就算加上港鐵在新馬賽克壁畫落成時邀請傳媒報道，我所採訪有關馬賽克的活動總共也不到十次。這方面最積極的可算是香港青年藝術協會了，印象中荃灣港鐵站，長洲學校外牆，天水圍公共地方等地，都有該協會發動學生、市民參加的馬賽克活動，值得嘉獎！

言歸正傳，當年還寫過這段新聞，印象特別深刻。在上海外灘中山東一路十二號大樓內的八角亭穹頂，被褪除了四層覆蓋物，沉睡四十多年的世紀壁畫，終於重見天日，完整地展露出埋沒已久的光芒。這種八角型穹頂的確令我聯想到敦煌洞窟中的天花藻井，題材也是滿天神佛，天地萬物，只是敦煌是繪畫，八角亭則是馬賽克。

整片牆上三十三幅面積超過二百平方米的彩色壁畫，以無數馬賽克鑲嵌。一九二三年由英國倫敦畫師喬治.默理設計出稿，意大利工匠製造，於意大利鋪砌好後，邀請兩名威尼斯工匠到上海安裝。壁畫表現出文藝復興三傑之一拉斐爾的油畫風格。

▲ 展現香港的馬賽克壁畫，女神手上捧着標誌性的帆船

▲ 馬賽克壁畫其中一幅



第一層八幅是以二十世紀初匯豐銀行在倫敦、巴黎、紐約、曼谷、上海、香港、東京及加爾各答八個分行建築作背景，並有八位天神的圖畫配襯。第二層是一系列十二星座主題的環狀星宿圖壁畫，最後一層圓頂部位描畫以太陽為核心的傳說，可說是日月星辰，中西滙萃，相信在現場觀看一定氣勢非凡。

伍璐璐的《馬賽克鑲嵌藝術》一書中還記錄，因為上海滙豐銀行馬賽克壁畫的成功，在香港的滙豐銀行大樓也增添了一幅馬賽克鑲嵌畫，設計者是俄羅斯畫家普特爾斯基。

問題來了，在甚麼情況下這大片的馬賽克壁畫被覆蓋了？是誰將其覆蓋？馬賽克又是怎樣得以重見天日？

下次分解。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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