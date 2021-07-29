雅芳婷® 年度開倉2021『年度開倉瘋狂勁減2折起！』

萬眾期待的年度盛事－雅芳婷®開倉2021『年度開倉瘋狂勁減』再度重搥出擊！由7月30日至8月8日於網店(www.afontane.com) 舉行大型開倉，全場床上用品、枕頭、被類、床褥，瘋狂勁減低至2折起！開倉期間每日更會有一款限量精選產品，以破低價發售購物滿指定金額更可獲贈豐富贈品每天準時早上10點開賣，先到先得！網店更接受多種付款，包括Visa、Mastercard、支付寶AlipayHK、Payme，快把握這次難逢機會登入雅芳婷®網店掃貨！

每日精選早上10點準時開賣

開倉的焦點當然是緊張刺激的每日限量精選區！雅芳婷每天都推出一款精選產品，以超低震撼價出售。

首日７月30日的精選產品為全棉潮系列床品套裝，包括床笠連枕袋、被袋。４尺半床加雙人尺寸，以超低價$299發售(零售價：$1,270)，絕對是萬眾期待！

優惠推介：

▲ 床笠連枕袋/ 被袋 震撼價$139起 (零售價: $410-1,020)

▲ Sanrio全棉卡通床品 開倉價低至$229起 (零售價: $430-$770)

▲ 全棉嬰兒系列 低至$79起 (零售價: $240-1,750)

▲ 抑菌拍拍枕 必搶價$100/2個 (零售價: $580/2個)

更多雅芳婷開倉精選優惠及資料，可瀏覽雅芳婷®Facebook專頁:https://www.facebook.com/afontanehk/

雅芳婷®網店年度開倉詳情

開倉日期：2021年7月30日至8月8日

營業時間：7月30日10:00am –8月7日11:59pm

查詢電話：2419-7129

網址：www.afontane.com

關於雅芳婷®

雅芳婷®集團源自香港1973年，一直以締造健康睡眠為目標，不斷創新，專注於優質的床上用品及其舒適性。經過多年的品牌發展，雅芳婷®陪伴著大家成長，而標誌代表著的三種品牌理念–創新(innovation)、品質(quality)與以人為本(personalization)，讓雅芳婷®的成功故事繼續延寫下去，也為您的睡眠健康繼續努力。



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