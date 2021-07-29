【港股市況】恒生指數高開747點科指升近6%　美團升一成、騰訊升逾7%（不斷更新）

報道指中證監安撫市場，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，港股反彈逾700點，重上26000點水平。恒生指數續反彈高開747點，報26221點。恒生科技指數升近6%，報6827點。ATM造好，美團 （03690） 升逾10%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【中央救市？】彭博：中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性 無意傷害其他行業

即市走勢︰

【09：29】759阿信屋母企CEC國際 （00759） 全年純利按年增長1.6倍至3232萬元，股價績後高開2.5%，報0.82元。

【759阿信屋】CEC國際財年多賺1.6倍 末期息增80%至0.9仙 收「保就業」資助逾4100萬元、今高開2.5%

【09：27】和黃醫藥 （00013） 績後升3%，報68元。和黃醫藥上半年總收入按年增長47%至1.574億美元，但由於研發開支增加，淨虧損按年擴大逾一倍至1.024億美元。

【業績│生物科技股】和黃醫藥半年虧損擴大至1億美元 腫瘤免疫業務收入增長1.6倍

【09：21】恒生指數續反彈高開747點，報26221點。恒生科技指數升近6%，報6827點。ATM造好，美團 （03690） 升逾10%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【09：15】恒騰 （00136） 開市前宣布短暫停牌。

【09：14】期指高開740點，開報26124點。

【09：06】恒指黑期升約666點，報26082點；道指期貨升6點，報34840點。

【07：48】百威亞太中期多賺1.7倍 不派息

【07：45】百勝中國第二季多賺37% 派中期息0.12美元

【07：45】港股ADR收報26177點，升703點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報480.1元，升32.9元或7.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局議息後宣布維持利率不變，稱未有條件啟動削減量寬（QE）措施。惟主席鮑威爾提到，會議中第一次深入討論縮減買債的時機、節奏和組成等，而各委員有很多不同觀點，強調未有任何決定。有關言論令道指反覆受壓。道指收市跌127點，報34930點 ； 納指升102點，報14762點；標指跌不足1點，報4400點。

【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩 麥樸思：國際投資者不可能無視中國

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責任編輯︰梁浩碩