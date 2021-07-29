  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開747點科指升近6%　美團升一成、騰訊升逾7%（不斷更新）

股市 09:29 2021/07/29

分享：

報道指中證監安撫市場，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，港股反彈逾700點，重上26000點水平。恒生指數續反彈高開747點，報26221點。恒生科技指數升近6%，報6827點。ATM造好，美團 （03690） 升逾10%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

焦點新聞︰

【中央救市？】彭博：中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性　無意傷害其他行業

即市走勢︰

【09：29】759阿信屋母企CEC國際  （00759）  全年純利按年增長1.6倍至3232萬元，股價績後高開2.5%，報0.82元。

【759阿信屋】CEC國際財年多賺1.6倍 末期息增80%至0.9仙 收「保就業」資助逾4100萬元、今高開2.5%

【09：27】和黃醫藥 （00013） 績後升3%，報68元。和黃醫藥上半年總收入按年增長47%至1.574億美元，但由於研發開支增加，淨虧損按年擴大逾一倍至1.024億美元。

【業績│生物科技股】和黃醫藥半年虧損擴大至1億美元 腫瘤免疫業務收入增長1.6倍

【09：21】恒生指數續反彈高開747點，報26221點。恒生科技指數升近6%，報6827點。ATM造好，美團 （03690） 升逾10%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【09：15】恒騰 （00136） 開市前宣布短暫停牌。

【09：14】期指高開740點，開報26124點。

【09：06】恒指黑期升約666點，報26082點；道指期貨升6點，報34840點。

【07：48】百威亞太中期多賺1.7倍　不派息

【07：45】百勝中國第二季多賺37%　派中期息0.12美元

【07：45】港股ADR收報26177點，升703點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報480.1元，升32.9元或7.4%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】儲局議息後宣布維持利率不變，稱未有條件啟動削減量寬（QE）措施。惟主席鮑威爾提到，會議中第一次深入討論縮減買債的時機、節奏和組成等，而各委員有很多不同觀點，強調未有任何決定。有關言論令道指反覆受壓。道指收市跌127點，報34930點 ； 納指升102點，報14762點；標指跌不足1點，報4400點。

【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【氫能源】保利協鑫：擬設立氫能產業投資基金、規模100億人幣　協鑫新能源高開7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持
【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年　金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持