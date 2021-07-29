【恒指夜期＋北水】北水走資46億沽美團　恒指夜期升68點（不斷更新）

北水連續第九個交易日走資，今日錄得46.2億元淨流出，當中美團 （03690） 遭淨沽47.1億元，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 則各有近7億及6億元淨沽盤。相反，車股比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 有近10億元及8.7億元淨流入。

北水資金流向：

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報道指中證監安撫市場，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，港股期結日反彈高開逾700點，重上26000點水平，午後升幅擴大，恒生指數期結日升841點，收報26315點，成交2541億元；科指升8%，報6958點。ATM造好，騰訊 （00700） 升一成；美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 升逾7%。教育股反彈；內銀逆市軟。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【中央救市？】彭博：中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性 無意傷害其他行業

【監管跌市】新華社﹕監管行業政策有利長遠發展 並非打壓及限制行業

【港股市況】花旗：市況動盪偏好政策風險小企業 薦8大防守股

【香港經濟】瑞銀上調香港GDP全年增長預測至7% 預計9月後與內地通關

【議息結果】儲局議息提縮減買債 金管局：保持謹慎、管理好市場波動風險

【盈富基金】盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位

即市走勢︰

【18：33】恒指夜期升68點，報26271點，低水44點。

【16：36】8月期指收報26202點，升883點，低水113點。

【16：36】ATM三股合共貢獻大市505點。

【16：10】恒生指數期結日升841點，收報26315點，重上26000點水平，成交2541億元；科指升8%，報6958點。ATM造好，騰訊 （00700） 升一成；美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 升逾7%。教育股反彈；內銀逆市軟。

【16：00】恒生指數U盤前升808點，報26282點。

【15：51】大市升約805點，報26280點；科指升7.8%，報6945點。

【15：34】上海復旦 （01385） 升兩成，破頂高見29.8元。

【15：18】思考樂 （01769） 反彈幅度尾市進一步擴大，股價升五成，高見2.43元，成交7142萬元。

【15：12】港股尾市升約735點，續於26200點水平整固；科指升7%，報6896點。

【15：02】內地股市造好，上證升1.5%；深證升3%；創業板指升5.3%。

【14：51】美固科技 （08349） 升42%，高見3.5元。

【14：37】教育股思考樂 （01769） 升幅擴大至四成，高見2.18元。

【14：31】阿里健康 （00241） 最新升逾19%；京東健康 （06618） 升16%；平安好醫生 （01833） 升逾6%。

【14：06】恒隆 （00101） 中午公布業績，股價升幅擴大至逾3%，高見19.7元。

【14：01】教育股反彈，其中思考樂 （01769） 升幅擴大至三成，高見2.02元。新東方 （09901） 升一成；新東方在綫 （01797） 升逾16%。

【14：01】滙豐 （00005） 最新轉升0.1%，報42.8元。

【13：57】港股升勢略為回順，恒指最新升約725點，於26200點水平整固。

【13：39】贛鋒鋰業升逾1成、比亞迪漲9% 寧德時代發布會前夕電池股炒升

【13：25】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升幅擴大至一成，大市升逾800點，試26300點水平。單計兩股已貢獻大市約300點。

【13：19】科指升7.5%，報6923點。

【13：18】大市最新升約775點，報26248點，升穿今早高位。騰訊 （00700） 升逾9%，高見489.8元；美團 （03690） 亦升逾9%。

【13：18】映客中午發盈喜料多賺至少五成 午後股價升幅反收窄

【13：12】恒指最新升約735點，升至26200點水平。

【13：05】萬里印刷 （08385） 午後跌逾40%，低見0.185元。

【13：04】恒隆地產 （00101） 績後升逾2%，高見19.42元。

【13：02】美團 （03690） 午後升近一成，報229.2元；騰訊 （00700） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升逾6%。

【13：00】恒指午後初段升逾600點，報26140點，升666點；科指升6.8%，報6884點。

【12：35】恒隆半年基本純利增長一成 增派中期息至每股0.18元

【12：00】恒生指數期結日續反彈698點，半日報26172點，重上26000點，成交1447億元。恒生科技指數升6.8%，報6879點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升逾6%；京東 （09618） 升一成。

【11：49】贛鋒鋰業 （01772） 中午收市前升一成，高見171元。

【11：48】港交所 （00388） 升逾4%。報道指只要符合上市要求，中國將繼續允許中國公司在美國上市。

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市

【11：40】微盟 （02013） 升逾12%，高見10.66元。

【11：32】內地股市上升，上證半日升1%；深證升2.4%；創業板指升3.7%。

【11：23】長汽 （02333） 升一成；比亞迪 （01211） 升逾5%；吉利 （00175） 、廣汽 （00238） 升逾6%。另外，恒大 （00708） 曾升兩成，最新升逾12%。

【11：20】心動 （02400） 升兩成，高見50.55元。

【11：05】恒指升幅擴大至700點，升至接近26200點水平。科指升7.2%，報6907點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升9%。

【10：58】友邦 （01299） 最新反彈逾3%，高見92.75元。

【10：56】SOHO中國曾挫逾3成 月初延遲寄發黑石要約收購事項文件

【10：53】京東健康 （06618） 升逾13%；阿里健康 （00241） 升逾14%；平安好醫生 （01833） 升7%。

【10：51】恒指最新升600點，重上26000點；科指升6.4%，報6854點。

【10：47】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升5%；小米 （01810） 升1%；京東 （09618） 升一成。

【10：46】奇點國際 （01280） 乾升2.3倍，破頂高見3.51元，僅涉3宗成交或1.6萬元。

【10：44】大市升幅擴大至逾500點，於26000點水平爭持。科指升近6%，報6831點。

【10：27】新東方 （09901） 升近8%，高見17.76元；新東方在綫 （01797） 升逾16%，高見4.9元；思考樂 （01769） 亦升逾16%，高見1.82元。

【10：24】部分濠賭股逆市下跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾1%；金沙 （01928） 跌0.2%，破底低見26.05元。

【10：22】中芯國際 （00981） 升半成，高見26.45元。

【10：15】火幣科技 （01611） 反彈逾17%，高見10.56元。

【10：13】體育股逆市回軟，其中特步 （01368） 跌1%；李寧 （02331） 跌近1%；安踏 （02020） 跌0.4%。

【10：06】恒大系向上，恒大 （03333） 升逾5%；恒大物業 （06666） 升4%；恒大汽車 （00708） 升近17%。恒騰 （00136） 短暫停牌，以待刊發含公司內幕消息的公告。

【10：01】恒指最新升約414點，報25888點；科指升5.3%，報6783點。

【10：01】協鑫新能源 （00451） 升逾2%，高見0.38元。保利協鑫，與協鑫新能源聯合公布，成立了氫氣能源事業部，積極研究發展氫能及相關產業。

【氫能源】保利協鑫：擬設立氫能產業投資基金、規模100億人幣 協鑫新能源高開7%

【09：52】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.2%。另外，恒生 （00011） 跌1.3%；渣打 （02888） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌0.8%；東亞 （00023） 升近2%。

【09：50】SOHO中國 （00410） 股價逆市跌近三成，低見2.6元。

【09：45】內銀股逆市向下，建行 （00939） 跌逾2%；工行 （01398） 、中行 （03988） 跌1%；農行 （01288） 跌0.4%。內媒報道截至日前下午4時，河南省全省銀行業已准備防汛救災專項資金1185.8億元人民幣，已發放265億元人民幣。河南銀保監表示，將引導各銀行機構在下放審批權限、下調利率、延期還款、接續貸等。

【09：43】百威亞太 （01876） 績後跌逾4%，低見21.75元。百威亞太中期多賺1.7倍。

【09：42】阿里健康 （00241） 升逾7%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【09：41】嗶哩嗶哩 （09988） 升一成；快手 （01024） 升逾6%。

【09：38】港股早段升勢回順，大市升約430點，報25904點，暫未能企穩二萬六。

【09：31】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.7%。

【09：29】澳博「上葡京」爭取周五開幕 首階段開放300多間客房、獲批150張賭枱 今高開半成

【09：29】759阿信屋母企CEC國際 （00759） 全年純利按年增長1.6倍至3232萬元，股價績後高開2.5%，報0.82元。

【759阿信屋】CEC國際財年多賺1.6倍 末期息增80%至0.9仙 收「保就業」資助逾4100萬元

【09：27】和黃醫藥 （00013） 績後升3%，報68元。和黃醫藥上半年總收入按年增長47%至1.574億美元，但由於研發開支增加，淨虧損按年擴大逾一倍至1.024億美元。

【業績│生物科技股】和黃醫藥半年虧損擴大至1億美元 腫瘤免疫業務收入增長1.6倍

【09：21】恒生指數續反彈高開747點，報26221點。恒生科技指數升近6%，報6827點。ATM造好，美團 （03690） 升逾10%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【09：15】恒騰 （00136） 開市前宣布短暫停牌。

【09：14】期指高開740點，開報26124點。

【09：06】恒指黑期升約666點，報26082點；道指期貨升6點，報34840點。

【07：48】百威亞太中期多賺1.7倍 不派息

【07：45】百勝中國第二季多賺37% 派中期息0.12美元

【07：45】港股ADR收報26177點，升703點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報480.1元，升32.9元或7.4%。

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【07：30】儲局議息後宣布維持利率不變，稱未有條件啟動削減量寬（QE）措施。惟主席鮑威爾提到，會議中第一次深入討論縮減買債的時機、節奏和組成等，而各委員有很多不同觀點，強調未有任何決定。有關言論令道指反覆受壓。道指收市跌127點，報34930點 ； 納指升102點，報14762點；標指跌不足1點，報4400點。

【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩 麥樸思：國際投資者不可能無視中國

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責任編輯︰梁浩碩