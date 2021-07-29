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【滴滴出行】軟銀據報擬售三分之一UBER股票　彌補對滴滴投資損失逾300億

股市 11:24 2021/07/29

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【滴滴出行】軟銀據報擬售三分之一UBER股票　彌補對滴滴投資損失逾300億

滴滴出行（美：DIDI）受累內地監管，須將滴滴App下架，上市首月股價累跌近4成，連累主要股東軟銀集團（日：9984）投資失利，甚至從另一網約車平台UBER（美：UBER）套現。外電引述消息指，軟銀集團正通過高盛，以大宗交易方式出售4,500萬股持股，相當於軟銀3分之1的UBER持股，出售價計劃為44.15美元至46.14美元，套現最多近21億美元。

按UBER收市價46.14美元計算，軟銀集團部署配售價相當於折讓最多4.3%。UBER股價盤後跌近4%，報44.3美元。

官媒連番發聲穩市，批不懂國情資金過慮，可見【下一頁】

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業，可見【下一頁】

報道指，軟銀出售UBER股份的部分原因，是為了彌補其對滴滴的投資損失。軟銀在滴滴頭寸上共損失約40億美元。另外，它還受阿里巴巴 （09988） 估值下跌、螞蟻集團暫停IPO及字節跳動暫停上市計劃的影響。

軟銀為UBER最大投資者，截至3月31日，持有1.84億股，軟銀亦是滴滴的大投資者，滴滴於美國上市後，軟銀願景基金持有滴滴21.5%的股份。

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責任編輯︰梁浩碩

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美股 Softbank 滴滴出行 優步（Uber，美：Uber）

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