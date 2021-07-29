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【FB業績】Facebook料下半年收入增速放緩　朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」

股市 12:21 2021/07/29

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Facebook創辦人朱克伯格稱，公司要由社交平台變成「Metaverse公司」

Facebook（美︰FB）公布季績，Facebook季度收入290.8億美元，按年增長56%，增速為2016年以來最快，高於市場預期的278.9億美元，每股收益3.61美元，亦高於市場預期的3.03美元。不過，Facebook展望下半年總收入增速將連續顯著放緩，而朱克伯格（Mark Zuckerberg）更在業務會議提出，Facebook要演變成「Metaverse 公司」，投資額以數十億美元計。

Facebook股價盤後跌3.6%，報359.87美元。

期內，Facebook每月活躍用戶29億，預期為29.1億，每用戶平均收入10.12美元，高於預期的9.66美元。

Facebook指，蘋果（美︰AAPL）最近的iOS系統更新，將會增加影響定位廣告能力，預計拖累第3季廣告收入。

市場此前預期Facebook第三季收入為282.2億美元，按年增長31%。

朱克伯格：Facebook 要轉變成Metaverse 公司

Facebook財務表現勝預期，分析員會議重點反而落在更形而上的發展趨勢，Facebook創辦人朱克伯格形容，集團要由社交平台發展成「Metaverse（虛擬宇宙或譯元宇宙）公司」，外媒統計朱克伯格在會議至少提及Metaverse逾十次。

朱克伯格自上周已重點提及Metaverse發展，Metaverse所指的是經虛擬現實（VR）等裝置，讓用戶享受浸沉式虛擬世界，可以有各式體驗，包括生活、工作，朱克伯格稱：

很多方面，Metaverse是社交科技的極致表現

Metaverse有如《挑戰者一號（Ready Player One）》等科幻小說內容，投資界對朱克伯格提議有不少質疑，被問及投資回報、公司在Metaverse掌握多少部分，Facebook管理層未有明確回應，財務總監Dave Wehner稱，公司將投資數十億美元，而且最終可獲利。

Facebook本周已成立獨立產品團隊實現Metaverse概念，而公司本身已有Orculus虛擬實境硬件業務，朱克伯格稱，理想中的Metaverse不會由Facebook壟斷，會開放予其他集團的裝置，facebook會專注基礎科技發展，令到有不同贏家出現。

事實上，不單Facebook，芯片製造商Nvidia、遊戲廠商Roblox和Epicc　Games都曾經提及Metaverse發展。

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【科技監管】拜登簽新行政命令　打擊科技巨頭壟斷行為

【科網反壟斷】Facebook 反壟斷訴訟獲駁回市值破萬億美元　暫解拆售IG、WhatsApp風險

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責任編輯︰梁浩碩、麥德銘

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook（美：FB）
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