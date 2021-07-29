【業績│啤酒股】百威亞太中期多賺1.7倍不派息　對未來增長持續樂觀（第二版）

▲ 【業績│啤酒股】百威亞太中期多賺1.7倍 不派息

百威亞太 （01876） 公布中期業績。截至6月30日止，啤酒股百威亞太半年股權持有人應佔溢利5億美元，按年增長1.7倍，每股盈利3.8美元。期內，百威亞太收入增加26%至34.8億美元，主要受中國市場表現帶動，不派息。百威全日跌3%，收報22.3元。

百威亞太聯席主席兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，中國的啤酒市場已回復正常，第二季銷售下跌4.5%主因去年同期防控措施解封所造成的高基數效應，但季內5月至6月的銷售仍增長強勁，6月銷量更創下新高，對未來增長持續樂觀。

內地高端啤酒市場競爭激烈，楊克表示，許多品牌將策略轉移至高端化，但百威亞太的超高端品牌組合廣闊，亦有可從母公司獲得產品品牌的優勢，而且產品擴展至混合酒、能量飲料等。他又指，奧運會帶來更多飲酒的場合，但相對而言，足球比賽更能促進啤酒銷售。

據財報顯示，上半年每百升收入增加6.4%，受惠高端及超高端產品線保持增長動能，使各市場的每百升收入均有所增加。因春節及初夏強勢商業宣傳活動，加上成功推出創新產品，總銷量增加18.4%至45.9億公升。

其中，中國上半年每百升收入增加9.7%，銷量增加21.8%，收益增加33.5%，化除息稅折舊攤銷前盈利增長60.3%

百威亞太半年銷售成本增加18%至16億美元，每百升銷售成本減少0.4%。

對於成本壓力，楊克指，留意到商品價格持續上升，但公司有對冲政策，而且上半年已加價，暫未有價格調整計劃。

（第二版新增管理層講話）

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責任編輯︰梁浩碩