【業績】百勝中國第二季多賺37%　CEO：外賣新規對集團影響不大　上海騎手薪金較最低工資高兩倍

▲ 【業績】百勝中國第二季多賺37% 派中期息0.12美元

百勝中國（09987 美︰YUMC）公布季績，百勝中國第二季淨利潤1.81億美元，按年增長37%，經調整淨利潤1.85億美元，按年升36%，每股攤薄盈利0.42美元，派中期息0.12美元。若按半年計，淨利潤為4.11億美元，按年升1.1倍，經調整淨利潤4.18億美元，升1.1倍。

問及內地早前加強保障外賣員權益，百勝中國首席執行官屈翠容表示，集團與外賣平台為流量方面的合作，約佔6成，其餘4成則來自自家APP。她指，外送騎手來自集團自身，專注做旗下餐廳的外賣，工作量相對較輕鬆，她又透露，旗下騎手的薪金較高，以上海為例，薪金為當地最低工資的兩倍，並有為其買保險。同時，店內亦有為騎手設有休息室，送餐後可稍作休息。而集團對外包騎手亦有高的合規要求，會定期抽查檢驗。因此，監管對集團影響不大。

第二季總收入為24.5億美元，按年升29%，系統銷售額按年增加14%，其中肯德基和必勝客分別增長14%及16%。同店銷售額較按年增加5%，其中肯德基和必勝客分別增長4%和11%。經營利潤為2.3億美元，按年83%。餐廳利潤率為15.8%，相對去年同期為13.7%。

百勝中國首席財務官楊家威表示，肯德基約有一成店舖位於火車店等交通樞紐地區，該等店舖利潤較高，對肯德基重要，但現時該等店舖人流流動性仍低於疫情前約20%至30%，由於長途旅遊及出差等回復需時，料即使沒有區域性的疫情爆發，恢復速度會較慢。

第二季度共開設404家新店。截至6月底，門店總數達11,023家，較去年同期增加1,069家。

公司預期2021財年共開設約1,300家新店，與原計劃開設1,000家新店相比有所增加，主要是由於肯德基和必勝客門店的加速擴張。預期資本支出約為7億至8億美元，較最初的6億美元目標有所增加。

楊家威表示，由於疫情影響仍存在，繼續預期同店銷售額完全恢復到2019年疫情前的水平仍需要時間， 復甦過程是非線性且不平均的。另外，工資上升亦將令下半年利潤率受壓。面對成本壓力，他指，調整價格僅是抵銷成本的一部份，但加價一向低於通脹，集團亦會以產品創新、提升自動化等其他方式控制成本。

（第二版新增管理層講話）

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責任編輯︰梁浩碩