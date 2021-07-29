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【業績】百勝中國第二季多賺37%　派中期息0.12美元

股市 07:32 2021/07/29

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【業績】百勝中國第二季多賺37%　派中期息0.12美元

百勝中國（09987　美︰YUMC）公布季績，百勝中國第二季淨利潤1.81億美元人民幣，按年增長37%，經調整淨利潤1.85億美元，按年升36%，每股攤薄盈利0.42美元，派中期息0.12美元。

若按半年計，淨利潤為4.11億美元，按年升1.1倍，經調整淨利潤4.18億美元，升1.1倍。

第二季總收入為24.5億美元，按年升29%，系統銷售額按年增加14%，其中肯德基和必勝客分別增長14%及16%。同店銷售額較按年增加5%，其中肯德基和必勝客分別增長4%和11%。經營利潤為2.3億美元，按年83%。餐廳利潤率為15.8%，相對去年同期為13.7%。

第二季度共開設404家新店。截至6月底，門店總數達11,023家，較去年同期增加1,069家。

公司預期2021財年共開設約1,300家新店，與原計劃開設1,000家新店相比有所增加，主要是由於肯德基和必勝客門店的加速擴張。預期資本支出約為7億至8億美元，較最初的6億美元目標有所增加。

百勝中國首席財務官楊家威表示，由於疫情影響仍存在，繼續預期同店銷售額完全恢復到2019年疫情前的水平仍需要時間， 復甦過程是非線性且不平均的。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 百勝中國（美：YUMC） 百勝中國－S（09987） KFC 必勝客

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