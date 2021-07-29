【儲局議息】鮑威爾： 儲局首次討論削買債時機

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，但首次提出評估買債規模。美國聯儲局主席鮑威爾稱，公開市場委員會（FOMC）在會議中，第一次深入討論美國聯儲局縮減買債的時機、節奏和組成等，各委員有眾多不同觀點，強調未有任何決定。

議息聲明稱，經濟繼續朝向有利於削減量化寬鬆（QE）的方向，取得更佳進展，但未有足夠條件啟動縮減QE措施。

儲局維持利率不變 稱未有條件啟動削減量寬，可見【下一頁】

儲局議息提縮減買債 金管局：保持謹慎、管理好市場波動風險，可見【下一頁】

鮑威爾指出，美國勞動力市場非常強勁，但尚未實現充分就業，當前復甦的一個顯著特徵，就是復甦並不均衡。局方在實現就業市場取得實質進展方面，還有一定距離，無法圍繞充分就業這個目標設置單一的數字目標。在縮減量寬前，就業市場仍有改善空間。

他預計，儲局將保持寬鬆姿態，直至實現就業與通脹雙重目標，強調局方將運用一切政策支持經濟，現時美國實際國內生產總值（GDP）處於數十年來最快增速的軌道之上。

鮑威爾稱，通脹將在未來幾個月保持高位，但中期可能會回落。通脹可能會比預期的更高、更持久 ，大部分與重啟經濟和暫時性質的因素有關； 長期通脹預期仍然處於目標之內；如果物價持續高於目標，聯儲局將會動用一切工具應對。

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