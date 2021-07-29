阿信屋母公司CEC國際 去年度盈利按年大增1.6倍

本港連鎖零食店營運商阿信屋CEC國際(00759)公布去年度業績。集團受益於零售業務收入續增，以及同期獲得港府推出「保就業計劃」約4,126萬元資助金額，去年度盈利按年大增1.6倍至3,232萬元。CEC國際同時宣布派發每股股息0.9仙，較去年度的0.5仙大增八成。

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期內，CEC國際零售業務之收入按年增加7.4%至20.2億元，收益之增長主要受惠於疫情期間，市民對糧油副食品及家居用品之需求有所增加。集團去年按經營實績結束若干欠佳之分店。截至4月，759阿信屋總分店數目為174間，較去年度淨減少3間。本年度零售業務之分部經營溢利，亦較去年度增加逾倍至1.5億元。

CEC國際又指，759阿信屋於新財政年度，即今年5月新開2間分店，目前亦已正在裝修3間分店，準備於8至9月開幕。經過近11年之發展，集團認為分店網絡於民生地段的覆蓋面已達滿意水平。加上食品零售之競爭達到史無前例的激烈程度及住宅區的店舖租金不菲，預期未來大幅增加分店數目的機會不大。集團又注意到，本港受疫情影響最大的傳統購物旺區及工商區的租金水平確實於近年出現較顯著下降，故此可能將未來分店拓展的重點轉移至相關地段。

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