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市況波動有何投資選擇？唐牛開箱分享建議兩股

股市 07:15 2021/07/29

分享：

港股市況波動，恒生指數連日如坐過山車，急跌後又反彈。勇進投資者樂於撈底搏反彈；較保守的投資者又可以如何調整策略？獨立股評人唐牛「開箱」分享兩隻派息年年增長的股份，看看又是否合你心意。

點按52'31" - 54'02"（開聲聽）

Time code 

00：24 - 港股市況焦點
00：59 - 嘉賓簡介－唐牛
01：36 - 外圍市況速報
03：20 - 外圍市況分析　聨儲局提早「收水」機會高？
06：33 - 港股市況分析　大戶要錢唔要貨？
11：40 - 美團  （03690）  跌穿「2字頭」　搏反彈可考慮？
16：23 - 和記電訊  （00215）  派特別息可以追入嗎？
21：05 - 港股開市前速報
21：38 - ASM太平洋  （00552）  業績造好股價上　前景如何？
24：30 - 散戶欲追和記電訊  （00215）  　買賣策略如何？
25：58 - 散戶持有ASM太平洋  （00552）  　問可否加注
27：03 - 散戶問中芯國際  （00981）  可否買入
28：13 - 散戶欲撈貨　問騰訊  （00700）  還是美團  （03690）  哪隻更好
29：32 - 買收息股　電訊盈科  （00008）  vs香港電訊  （06823）  點揀
31：50 - 港股開市後市況速報
33：02 - ET個股推介－領展  （00823）  
34：33 - 散戶問比亞迪  （01211）  前景如何
36：25 - 散戶高位買入李寧  （02331）  問能否反彈？
37：42  -散戶問完美醫療  （01830）  前景如何？
39：15 - 散戶問藥明生物  （02269）  可以趁低買嗎？
40：37 - 散戶問復生醫藥  （02196）  摸頂入怎辦
41：41 - 散戶問贛鋒鋰業  （01772）  應否繼續持有
42：51 - 散戶問吉利汽車  （00175）  今日可以買嗎？
43：46 - 散戶問微盟  （02013）  持貨正在蝕錢中　想知前景如何？
44：52 - 散戶466元買入騰訊  （00700）  不知點算好
46：00 - 散戶高位買入碧桂園服務  （06098）  應該怎樣做
48：05 - 散戶問海吉亞醫療  （06078）  可否搏反彈
49：00 - 散戶問中國銀行  （03988）  前景如何？
49：53 - 散戶問信達生物  （01801）  90元買入　應該怎樣做？
51：00 - 散戶問南方恒生科技  （03033）  前景如何？
52：12 - 市況波動有何投資選擇？唐牛開箱分享建議兩股
54：06 - 散戶問如何看港交所  （00388）  買賣策略如何
55：27 - 港股開市後市況速報
58：15 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘選股

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【ET財經早點1分鐘】美息不變儲局稱未有條件「收水」 中證監傳安撫市場夜期急彈
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