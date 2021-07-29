港股市況波動，恒生指數連日如坐過山車，急跌後又反彈。勇進投資者樂於撈底搏反彈；較保守的投資者又可以如何調整策略？獨立股評人唐牛「開箱」分享兩隻派息年年增長的股份，看看又是否合你心意。

點按52'31" - 54'02"（開聲聽）

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00：24 - 港股市況焦點

00：59 - 嘉賓簡介－唐牛

01：36 - 外圍市況速報

03：20 - 外圍市況分析 聨儲局提早「收水」機會高？

06：33 - 港股市況分析 大戶要錢唔要貨？

11：40 - 美團 （03690） 跌穿「2字頭」 搏反彈可考慮？

16：23 - 和記電訊 （00215） 派特別息可以追入嗎？

21：05 - 港股開市前速報

21：38 - ASM太平洋 （00552） 業績造好股價上 前景如何？

24：30 - 散戶欲追和記電訊 （00215） 買賣策略如何？

25：58 - 散戶持有ASM太平洋 （00552） 問可否加注

27：03 - 散戶問中芯國際 （00981） 可否買入

28：13 - 散戶欲撈貨 問騰訊 （00700） 還是美團 （03690） 哪隻更好

29：32 - 買收息股 電訊盈科 （00008） vs香港電訊 （06823） 點揀

31：50 - 港股開市後市況速報

33：02 - ET個股推介－領展 （00823）

34：33 - 散戶問比亞迪 （01211） 前景如何

36：25 - 散戶高位買入李寧 （02331） 問能否反彈？

37：42 -散戶問完美醫療 （01830） 前景如何？

39：15 - 散戶問藥明生物 （02269） 可以趁低買嗎？

40：37 - 散戶問復生醫藥 （02196） 摸頂入怎辦

41：41 - 散戶問贛鋒鋰業 （01772） 應否繼續持有

42：51 - 散戶問吉利汽車 （00175） 今日可以買嗎？

43：46 - 散戶問微盟 （02013） 持貨正在蝕錢中 想知前景如何？

44：52 - 散戶466元買入騰訊 （00700） 不知點算好

46：00 - 散戶高位買入碧桂園服務 （06098） 應該怎樣做

48：05 - 散戶問海吉亞醫療 （06078） 可否搏反彈

49：00 - 散戶問中國銀行 （03988） 前景如何？

49：53 - 散戶問信達生物 （01801） 90元買入 應該怎樣做？

51：00 - 散戶問南方恒生科技 （03033） 前景如何？

52：12 - 市況波動有何投資選擇？唐牛開箱分享建議兩股

54：06 - 散戶問如何看港交所 （00388） 買賣策略如何

55：27 - 港股開市後市況速報

58：15 - 財經日誌提提你