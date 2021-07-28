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【759阿信屋】CEC國際財年多賺1.6倍 末期息增80%至0.9仙 收「保就業」資助逾4100萬元

股市 23:12 2021/07/28

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在本港經營759阿信屋的CEC國際，截至4月底財年多賺1.6倍。

759阿信屋母企CEC國際 （00759） 公佈截至4月底年度業績，收入按年增長7.4%至21億元，純利按年增長1.6倍至3232萬元，綜合毛利率30.1%，按年下跌約2.2個百分點。公司建議派發末期股息每股0.9仙，按年增加80%。

CEC國際表示，於去年上半年因應電子元件市場變化，考慮到線圈業務前景，關閉電源變壓器生產業務，因而錄得 一次性減值撥備共約4039萬元。另一方面，零售業務則收到香港政府推出「保就業計劃」及有關零售業的資助金額約4126萬元。

優品360財年多賺5.7倍 派末期息2.5仙【下一頁】

公司指，年度零售業務的收益錄得20.26億元，按年上升7.4%，主要受惠疫情期間，市民對糧油副食品及家居用品的需求有所增加，但踏入今年1月份，有關商品的需求亦轉趨緩和，零食及悠閒食品的需求則出現反彈勢頭。

截至4月底，759阿信屋總分店數目為174間，分店總數淨減少3間，其中新開業10間，結束13間。

相關文章：

【疫情贏家】759阿信屋母企5年來首賺錢　開市彈升11%

【美股業績】麥當勞次季業績勝預期　BTS套餐熱賣帶動銷售額增長

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 保就業 759阿信屋 香港 食品 零售 CEC國際（00759）

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